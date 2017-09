El Corinthians viaja a Argentina, donde nunca ganó en eliminatoria

Río de Janeiro, 19 sep (EFE).- El Corinthians brasileño viajó a Buenos Aires este martes para medirse el miércoles al Racing argentino en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras el 1-1 de la ida y con la intención de acabar con un tabú: nunca ganó en una eliminatoria en suelo argentino.

El entrenador Fabio Carrile convocó a veinte jugadores, con lo que deberá descartar a dos antes del encuentro.

La principal baja es la del lateral izquierdo Guilherme Arana, quien sintió dolores en su muslo en el partido que el Corinthians jugó el domingo en casa ante el Vasco da Gama y debe ser reemplazado en el once por Marciel.

Por contra, el centrocampista Gabriel regresa al once tras cumplir sanción contra el Vasco y enviará al banquillo a Camacho.

La victoria ante el Vasco, combinada a la derrota del Gremio, segundo, y del Santos, tercero, permitió que el Corinthians abriera diez puntos de ventaja al frente del Campeonato Brasileño tras 24 jornadas.

El líder del Campeonato Brasileño no logró ninguna victoria en Argentina en las diez ocasiones en las que se midió a equipos del país vecino en eliminatorias, y apenas en tres ocasiones logró pasar de ronda.

"Será un partido difícil, tenemos noción de como juega Racing, pero vamos con todo para buscar la clasificación, sin olvidarnos del Campeonato Brasileño, porque con esta ventaja estamos centrados en conseguir el título", explicó una de las figuras del equipo, el centrocampista internacional Rodriguinho.

El once del Corinthians en la cancha de Racing debe ser el formado por Cássio bajo los palos; Fagner, Fabián Balbuena, Pablo y Marciel en defensa; Gabriel y Maycon en el doble pivote; Jadson, Rodriguinho y Ángel Romero en la mediapunta y el goleador Jô en ataque.