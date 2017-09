El Flamengo quiere confirmar su favoritismo y eliminar al vigente campeón

Sao Paulo, 19 sep (EFE).- El Flamengo de Río de Janeiro, uno de los favoritos al título, recibe al vigente campeón de la Copa Sudamericana, el Chapecoense, en la vuelta de los octavos de final del torneo, en una eliminatoria abierta tras el 0-0 de la semana pasada en Chapecó.

El Flamengo llega al encuentro tras vencer por 2-0 al Sport de Recife, con gol del peruano Paolo Guerrero, en la vigésima cuarta jornada del Campeonato Brasileño, en la que el Chapceonse salió de la zona de descenso al dar la gran sorpresa con una victoria a domicilio por 0-1 ante el Gremio de Porto Alegre.

El equipo de Río Janeiro navega en el quinto puesto de la clasificación de la liga brasileña con 38 puntos, a quince del líder Corinthians, mientras que el conjunto de Chapecó escaló cuatro posiciones con su triunfo y se encuentra en el 14º lugar, con diez unidades menos que el Flamengo y un punto por encima del descenso.

A pesar de la diferencia numérica, el Flamengo ha advertido sobre el "peligro" del Chapecoense en el encuentro de vuelta de la Sudamericana.

"Va a ser un partido muy peligroso, pues ese estilo de juego se adapta a la manera de nuestro adversario", resaltó Everton Ribeiro, quien subrayó la necesidad de buscar el gol.

Precisamente Ribeiro es una de las dudas que tiene el técnico, el colombiano Reinaldo Rueda, para el partido.

Ribeiro, una de las figuras del equipo y de perfil claramente ofensivo, actuó de inicio el sábado por primera vez junto a Diego, la gran estrella del Flamengo, aunque debido a las dificultades que podría comportar encajar un gol rival, el Flamengo debe salir con un once más precavido, con Márcio Araújo y Willian Arao guardando las espaldas a Diego en la zona media.

Otra de las preocupaciones de Rueda será la concentración para el partido, debido a que el Flamengo jugará la semana que viene en Belo Horizonte la vuelta de la final de la Copa de Brasil ante el Cruzeiro, con empate a uno en la ida.

El ganador del torneo tendrá asegurada su plaza en la próxima Libertadores, gran objetivo del Flamengo ahora mismo tras su humillante eliminación en el principal torneo continental este año y sus casi nulas aspiraciones al título en el Campeonato Brasileño.

Por su parte, el Chapecoense, que hoy realizó el último entrenamiento antes de viajar a Río, no podrá contar con el centrocampista argentino Héctor Canteros, quien sufrió una lesión muscular en la pierna derecha durante el encuentro frente al Gremio.

El conjunto de Santa Catarina continúa bajo el comando del técnico interino, Emerson Cris, tras la dimisión de Vinicius Eutrópio por una serie de resultados negativos del club.

"El ambiente que vivimos hoy es de confianza y vamos allí en busca de la victoria. No adelanta ir en busca del empate, tenemos que ir a por la victoria", aseguró el volante Moisés Ribeiro.

Tras el empate a cero en Chapecó, si se repite el mismo resultado el vencedor saldría de una tanda de penaltis, mientras que cualquier empate con goles clasifica el Chapecoense.

El ganador de la eliminatoria se medirá al vencedor del cruce entre el Fluminense y la LDU de Quito.

- Alineaciones probables:

Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Réver, Rodholfo, Pará; Márcio Araujo, Willian Arao, Diego; Orlando Berrío, Everton, y Paolo Guerrero.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Chapecoense: Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabricio Bruno, Reinaldo; Moisés Ribeiro, Lucas Mineiro, Lucas Marques, Alan Ruschel; Wellington Paulista y Tulio de Melo.

Entrenador: Emerson Cris

Árbitro: el peruano Michael Espinoza.

Estadio: Luso-Brasileiro de Río de Janeiro.

Hora: 19.15 hora local (22.15 GMT).