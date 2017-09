El Gremio quiere cortar su mala racha para eliminar a un motivado Botafogo

Río de Janeiro, 19 sep (EFE).- El Gremio de Porto Alegre y el Botafogo buscarán este miércoles la clasificación para una de las semifinales de la Copa Libertadores en una eliminatoria completamente abierta después del 0-0 de la ida y los momentos opuestos que atraviesan.

El Gremio, uno de los favoritos para ganar el torneo, ha ido de más a menos esta temporada y sólo ha logrado una victoria en los últimos siete partidos que ha disputado (entre Campeonato Brasileño, Copa de Brasil y Libertadores.

El equipo de Porto Alegre perdió el domingo en casa por 0-1 ante el Chapecoense, que estaba en zona de descenso, evidenciando el mal momento que vive en el Campeonato Brasileño, en el que no ha sido capaz de aprovechar los recientes tropiezos del líder Corinthians, que se ha vuelto a escapar a 10 puntos.

El conjunto gaúcho encara el duelo de mañana como "el partido del año" y estará arropado por una afición que llenará las 51.000 localidades de su moderno estadio Arena del Gremio.

El Gremio, que parece acusar la pérdida de su atacante Pedro Rocha, traspasado recientemente al Spartak de Moscú ruso, tiene dos importantes dudas: la del defensa Pedro Geromel y la de su estrella, el mediapunta internacional brasileño Luan.

Ambos arrastran problemas físicos y no jugaron el partido de ida la semana pasada en Río de Janeiro.

También es baja confirmada el mediapunta Douglas, lesionado, mientras que el lateral Edílson sufre problemas musculares pero todo apunta a que estará a disposición del técnico Renato Gaúcho para el partido.

Quien vuelve al once es el volante Michel, baja en la ida por sanción y que volverá a formar la espina dorsal del Gremio en el centro del campo junto a Ramiro y Arthur.

En el Botafogo, que participa por quinta vez en la Libertadores, los ánimos están por las nubes y la plantilla es consciente de que puede hacer historia clasificándose por primera vez con el formato actual para disputar las semifinales, algo que ya hizo en 1963 y en 1973, aunque entonces eran en formato de liguilla.

Con un presupuesto muy inferior a los grandes de Brasil y con una plantilla que compensa la falta de calidad con una gran entrega y disciplina táctica sobre el césped, la gran estrella del Botafogo está en el banquillo: el técnico Jair Ventura, hijo del internacional Jairzinho y considerado el auténtico artífice de la gran campaña del 'Fogao' en el torneo continental.

El Botafogo, que tuvo que disputar dos eliminatorias previas para jugar la fase de grupos, quiere dejar una nueva víctima entre los que ya fueron campeones continentales, tras haber eliminado ya a cinco.

Anteriormente, eliminó al Colo Colo chileno y al Olimpia paraguayo en las previas, dejó atrás en la fase de grupos al Atlético Nacional colombiano (vigente campeón) y al Estudiantes de La Plata argentino y, en octavos, al Nacional uruguayo.

El empate a cero en la ida beneficia supuestamente al Botafogo, que se clasificará con cualquier empate con goles.

"Tenemos que creer en lo que venimos haciendo todo el año. Está dando resultado. Creo que nos acostumbramos con los grandes partidos. Desde enero enfrentamos eliminatorias. Hicimos grandes partidos fuera de casa. Tenemos que apegarnos a esto", dijo el centrocampista Joao Paulo.

El Botafogo se impuso el sábado por 2-0 al Santos en partido del Campeonato Brasileño y subió a la séptima plaza, igualado a puntos con el sexto, el Cruzeiro, que tiene ahora la última plaza para la próxima Libertadores.

El ganador de esta eliminatoria se medirá al vencedor del Santos-Barcelona de Guayaquil.

- Posibles alineaciones:

Gremio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel (o Bressan), Walter Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Léo Moura; Fernandinho y Lucas Barrios.

Entrenador: Renato Portaluppi

Botafogo: 'Gatito' Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello, Victor Luis; Matheus Fernandes, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Joao Paulo; Roger y Rodrigo Pimpao.

Entrenador: Jair Ventura

Árbitro: el argentino Patricio Loustau, asistido en las bandas por sus compatriotas Juan P. Belatti y Ezequiel Brailovsky

Estadio: Arena do Gremio de Porto Alegre.

Hora: 21.45 local (00.45 GMT del jueves).