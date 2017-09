Huracán gana y se acerca a los líderes Boca Juniors y River Plate

Buenos Aires, 18 sep (EFE).- El Huracán se impuso hoy por 1-3 al Gimnasia y Esgrima La Plata y quedó a tres puntos de los líderes Boca Juniors y River Plate, que al cabo de tres jornadas tienen puntuación ideal en la Superliga argentina.

El marcador lo abrió a los 29 minutos Ramón 'Wanchope' Ábila, que regresó este torneo a 'el Globo' cedido por Boca Juniors.

Ignacio Pussetto puso el 0-2 a los 57 minutos, Nicolás Colazo descontó a los 62 y en la última jugada del partido Pussetto volvió a convertir para sentenciar el encuentro.

El Huracán, que lucha por no descender, alcanzó los seis puntos y se puso a tres de los líderes.

En el otro partido disputado hoy, el Temperley y el Rosario Central empataron 1-1.

En el Temperley no jugó Alexis Zárate, que fue dado de baja a último minuto porque hoy fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual.

Fernando Zampedri puso el 0-1 a los 22 minutos y Mario Villasanti marcó el empate a los 55.

Este punto le permitió al Temperley salir del fondo de la tabla de posiciones, donde siguen el Argentinos y el Arsenal, que todavía no sumaron unidades.

El Boca Juniors, que goleó por 4-1 al Godoy Cruz, y el River Plate, que se impuso por 1-3 ante el San Martín en San Juan, mantuvieron sus respectivos invictos y la puntuación ideal para quedar como únicos líderes de la Superliga argentina.

Con dos tantos de Pablo Pérez, uno de Cristian Pavón y el restante del uruguayo Nahitán Nández, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto revirtió una desventaja inicial tras el tanto convertido por Leonel Galeano.

Tras esta victoria ante el Godoy Cruz, el actual campeón argentino ratificó su gran comienzo de temporada a pesar de ceder su invicto con la caída de su valla tras 404 minutos invicto.

Nueve perfectos puntos son los que acumuló el Boca Juniors en una posición de privilegio a la que solo pudo llegar el River Plate, tras su victoria como visitante por 1-3 ante el San Martín de San Juan.

El colombiano Rafael Santos Borré, Carlos Auzqui y el juvenil debutante Marcel Picazzo marcaron para el equipo vencedor, mientras que Matías Escudero descontó para el conjunto cuyano.

Tras la derrota por 3-0 ante el Jorge Wilstermann por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo logró un revitalizador triunfo ante los sanjuaninos.

El Vélez Sarsfield, el tercer equipo que llegaba a esta tercera jornada como líder, igualó sin goles en su visita al Talleres en Córdoba.

Con siete puntos, el Vélez quedó acompañado por el Unión, otra de las grandes sorpresas de este comienzo de la Superliga argentina.

Tras su victoria a domicilio por 1-3 ante el Defensa y Justicia con dos conquistas de Franco Soldano, los santafesinos también alcanzaron las siete unidades.

El San Lorenzo, en tanto, se impuso el sábado por 1-0 ante Arsenal de Sarandí y cerró una gran semana que incluyó la victoria ante Lanús (2-0) por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Justamente Lanús, logró un triunfo revitalizador sobre la hora de visitante ante Independiente por 0-1 con un agónico gol de penalti convertido por Germán Denis, exjugador del 'Rojo' de Avellaneda.

El Racing Club, por último, sufrió un traspié por 1-0 ante el Banfield, que se impuso con un tanto convertido por Darío Cvitanich ante un rival como la 'Academia' que preservó gran parte de sus titulares para el compromiso del miércoles ante el Corinthians por el encuentro de vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana.

Los restantes resultados de esta tercera jornada registraron el triunfo de viernes para Patronato por 1-3 ante Tigre, el empate sin goles de Colón y Estudiantes, la victoria sabatina de Belgrano de 1-2 ante el Argentinos y el éxito del Newell's Old Boys por 2-0 ante Olimpo.

Este domingo el Atlético Tucumán igualó 1-1 con el Chacarita.