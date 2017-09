LaLiga anuncia los límites de coste de las plantillas de cada equipo

LaLiga ha anunciado este martes los límites de coste de las plantillas deportivas, es decir, el importe máximo que cada club podría llegar a consumir a lo largo de la temporada 2017-2018.

Este límite incluye el gasto en el primer equipo, referido a jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico (plantilla inscribible, según se define en el Art.38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos), y el gasto en filiales, cantera, y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Art.38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos), explica LaLiga.

Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son, según LaLiga: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

LaLiga aclara que este límite podría no ser utilizado por cada club en su totalidad.

Límite de coste de plantilla deportiva (en miles de euros)

- LaLiga Santander:

Barcelona 507.239

Real Madrid 499.698

At. Madrid 237.767

Sevilla 159.636

Valencia 113.301

Villarreal 87.922

Athletic Club 68.576

Betis 65.459

Real Sociedad 64.835

Espanyol 60.965

Málaga 53.559

Celta 40.936

Deportivo 40.743

Leganés 34.686

Eibar 33.212

Levante 32.299

Girona 31.146

Getafe 28.918

Las Palmas 28.448

- LaLiga 1/2/3:

Barcelona 18.008 (+)

Granada 17.869

Osasuina 13.250

Sporting 11.725

Sevilla At. 8.800 (+)

Tenerife 8.350

Rayo Vallecano 8.295

Oviedo 7.976

Almería 6.443

Valladolid 6.199

Cádiz 6.194

Alcorcón 5.956

Córdoba 5.905

Zaragoza 5.651

Albacete 5.630

Cultural Leonesa 5.520

Huesca 5.380

Lugo 5.369

Gimnàstic 4.576

Numancia 4.574

Reus 4.538

Lorca 3.775

(+) El importe asignado al Barcelona y al Sevilla que aparece en la tabla de LaLiga Santander, incluye el límite máximo de plantilla deportiva a utilizar por el Barcelona B y Sevilla Atlético en la temporada 17-18, el cual asciende a 18.008 y 8.800 miles de euros, respectivamente.