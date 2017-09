Mauro Icardi salva un punto para el Inter en el campo del Bolonia (1-1)

Roma, 19 sep (EFE).- El argentino Mauro Icardi transformó un penalti determinante este martes para salvar un punto para el Inter de Milán en el campo del Bolonia (1-1), en el duelo que abrió el programa de la quinta jornada de la Serie A italiana (Primera División).

Tras empezar la temporada con cuatro victorias en otros tantos encuentros, el Inter sufrió mucho ante la intensidad del Bolonia y fue salvado por la sexta diana del año de su capitán Icardi.

La diana del internacional argentino, que promedia más de un gol por partido en este arranque de temporada, permitió al Inter seguir invicto y situarse momentáneamente líder en solitario de la Serie A, a la espera de lo que hagan el miércoles el Juventus y el Nápoles.

El Bolonia, que venía de dos derrotas consecutivas, encaró el encuentro de esta noche con gran agresividad y logró irse al descanso por delante 1-0 gracias a un zurdazo de Verdi desde los 20 metros.

Los hombres del técnico Luciano Spalletti sufrieron en la primera mitad ante la presión de un Bolonia que también tuvo una buena ocasión para ampliar distancias, siempre con el propio Verdi.

El Inter intentó subir la intensidad en la reanudación, pero no logró romper la atenta defensa rival hasta el minuto 78, cuando el colegiado pitó un penalti por una presunta falta del senegalés Ibrahim Mbaye sobre el italiano Eder Citadin Martines.

Tras muchas polémicas de los jugadores del Bolonia, Icardi golpeó desde los once metros y consiguió el gol del empate a uno, que devolvía opciones de victoria a su equipo.

Sin embargo, los milaneses no lograron crear otras ocasiones peligrosas y terminaron conformándose con el empate 1-1.

Los "nerazzurri" son momentáneamente líderes de la clasificación, pero el Juventus y el Nápoles tendrán una oportunidad este miércoles para superarles si ganan sus respectivos partidos, ante Fiorentina y Lazio.