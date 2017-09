Racing prende velas por Lisandro López para la vuelta ante el Corinthians

Buenos Aires, 19 sep (EFE).- El Racing Club argentino prende velas por la recuperación de su goleador y figura Lisandro López para jugar este miércoles a las 21.45 local (0.45 GMT del jueves) la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante el duro Corinthians, tras el empate por 1-1 en la ida en Brasil.

'Licha' López, emblema del equipo, sufrió un traumatismo en el pie derecho este domingo en la derrota por 1-0 ante Banfield en la tercera jornada de la Superliga argentina.

López fue uno de los pocos de los habituales titulares que sumó minutos este domingo porque el entrenador Diego Cocca decidió preservarlos para el partido ante el equipo brasileño.

Cocca esperará por la recuperación de su goleador hasta el último minuto y, si no se recupera, será Pablo Cuadra quien acompañará a Enrique Triverio en la delantera.

El portero Juan Musso, que salió lesionado en el empate contra Corinthians, se entrenó este lunes con normalidad y es probable que vuelva al once inicial.

El resto de los jugadores se encuentran bien físicamente, por lo que no cambiará mucho el equipo que jugó en el Arena Corinthians de Sao Paulo el pasado miércoles.

En el torneo doméstico Racing Club acumula un triunfo, un empate y una derrota.

El Corinthians, por su parte, venció este domingo por 1-0 al Vasco da Gama y es líder con 53 puntos, 10 más que el Gremio, su escolta.

A diferencia de Cocca, el entrenador del Corinthians, Fábio Carrille, solo realizó en este partido dos modificaciones con respecto al equipo que empató ante Racing: entró Guilherme Arana por Marciel en el lateral derecho y Camacho por Gabriel (suspendido) en el mediocampo.

"Será difícil, sabemos de la fama del Racing, tenemos que ir preparados, será una guerra. Ellos tienen un equipo bastante organizado, vamos a intentar buscar la clasificación", dijo el portero Cássio, que señaló que la definición por penaltis es "una posibilidad".

Jó, emblema y goleador del Corinthians, llega motivado a este partido al haber anotado el gol con el que su equipo venció al Vasco da Gama el pasado domingo.

Además, Pedrinho y Marquinhos Gabriel se recuperaron de sus lesiones y estarán a disposición de Carrille.

El vencedor de este duelo se medirá en los cuartos de final con el Libertad paraguayo, que dejó en el camino al Independiente Santa Fe colombiano.

- Alineaciones probables:

Racing Club: Juan Musso; Augusto Solari, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Lucas Orbán, Alexis Soto; Diego González, Egidio Arévalo Ríos, Federico Matías Zaracho; Lisandro López y Enrique Triverio.

Entrenador: Diego Cocca.

Corinthians: Cássio, Fagner, Fabián Balbuena, Pablo Castro, Marciel; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho, Ángel Romero; y Jó.

Árbitro: El uruguayo Leodan González, asistido por sus compatriotas Mauricio Espinosa y Nicolás Taran.

Estadio: Presidente Perón, de la provincia de Buenos Aires, con capacidad para unos 50.000 espectadores.

Hora: 21.45 local (0.45 GMT del jueves).