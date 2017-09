El Santos quiere confirmar su favoritismo en su fortín de Vila Belmiro

Río de Janeiro, 19 sep (EFE).- El Santos brasileño recibe este miércoles en casa al Barcelona de Guayaquil en busca de una plaza para las semifinales de la Copa Libertadores, con la ventaja que le da el empate a uno obtenido en la ida en Ecuador la semana pasada.

El Santos, uno de los dos equipos que todavía no conocen la derrota en el torneo (el otro es el Jorge Wilstermann boliviano), contará nuevamente con su fortín de Vila Belmiro para superar un Barcelona que lo puso en serios aprietos en Guayaquil y que sabe que tiene que marcar al menos un gol si quiere seguir vivo.

Los locales no podrán contar con su estrella, el mediapunta internacional Lucas Lima, lesionado y tienen la duda de otro de sus puntales, el veterano volante Renato, con problemas físicos y que en principio no debe actuar.

Sin ellos, el centro del campo santista lo deben formar el argentino Emiliano Vechio, Alison y Jean Motta, con la velocidad de Bruno Henrique y del colombiano Jonathan Copete, baja en la ida por lesión, y el veterano Ricardo Oliveira en punta.

"El Barcelona jugó muy bien fuera de casa en esta Libertadores y buscará explorar esto aquí en la Vila Belmiro, la velocidad. Con el apoyo de nuestra afición, esperamos la clasificación para la próxima fase", aseguró el defensa David Braz sobre el encuentro.

El Santos llega al partido tras perder el sábado por 2-0 en Río de Janeiro ante el Botafogo, en un partido en el que el entrenador Levir Culpi alineó a los reservas, pensando en el partido de vuelta continental ante los de Guayaquil.

Por su parte, el conjunto ecuatoriano regresa a Brasil por tercera vez en esta Libertadores, tras haber vencido por 0-2 al Botafogo de Río de Janeiro en la fase de grupos y perder por 1-0 en los octavos ante el Palmeiras de Sao Paulo, al que eliminó en la tanda de penaltis.

Los 'canarios' llegan descansados tras haber aplazado el 'Clásico del Astillero' de este último final de semana ante su eterno rival ciudadano, el Emelec, para preparar mejor la vuelta continental.

El técnico Guillermo Almada debe repetir el mismo once que empató el miércoles pasado contra el Santos en casa.

Ello significa que Beder Caicedo seguirá en el carril izquierda en defensa, en lugar del lesionado Mario Pineda, mientras que el volante brasileño Gabriel Marques continuará entre los titulares tras su buena actuación en la ida, pese a salir de una larga lesión.

En el Barcelona, subcampeón del torneo en 1998, no descartan la sorpresa: "Mi corazón y mi planeamiento me dicen que nos clasificaremos. Soy optimista por naturaleza", explicó el técnico Almada.

"Ellos (el Santos) tendrán una propuesta distinta, porque su afición los obligará, y esto nos puede dar más espacios. Necesitarems de una buena propuesta y tomar cuidados", agregó el entrenador.

El Barcelona buscará la primera victoria de su historia contra el Santos, ante el que se enfrentó en tres ocasiones (dos partidos de Libertadores y un amistoso) con un balance de tres derrotas, diez goles encajados y tres marcados.

El ganador de la eliminatoria se medirá en semifinales al vencedor del Gremio de Porto Alegre-Botafogo, con empate a cero en la ida en Río de Janeiro.

- Alineaciones probables:

Santos: Vanderlei; Víctor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo, Zeca; Alison, Vecchio, Jean Mota; Jonathan Copete, Bruno Henrique y Ricardo Oliveira.

Entrenador: Levir Culpi.

Barcelona: Banguera; Pedro Velasco, Aimar, Arreaga, Beder Caicedo; Gabriel Marques, Matías Oyola, Damián Díaz; Esterilla, Marcos Caicedo y Jonatan Álvez.

Entrenador: Guillermo Almada

Árbitro: el peruano Víctor H. Carrillo, asistido en las bandas por sus compatriotas Raúl López y Víctor Raez.

Estadio: Vila Belmiro, de Santos.

Hora: 21.45 hora local (00.45 GMT del jueves).