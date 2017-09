Simeone: "Ha mejorado el nivel de competencia dentro del equipo"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este martes que esta temporada "ha mejorado el nivel de competencia dentro del equipo", remarcó que su conjunto esta "creciendo desde lo futbolístico" y calificó como "bueno" el inicio de curso del bloque rojiblanco.

Sin derrotas ni en la Liga ni en la Liga de Campeones, con cinco encuentros disputados ya entre todas las competiciones, con dos victorias y tres empates, el Atlético encara este miércoles su siguiente reto, la exigente visita a San Mamés, de nuevo con previsibles cambios en la alineación titular del técnico argentino.

Ahí, según las pruebas, volverán Stefan Savic, en el centro de la defensa; José María Giménez, en el lateral derecho, y Yannick Carrasco, en el extremo izquierdo. También podría hacerlo Nico Gaitán, que se estrenaría como titular en esta temporada. La duda del once está entre el centrocampista argentino y Thomas Partey.

No dio pistas el técnico en la rueda de prensa, preguntado en concreto por Giménez y Gaitán. "Hace seis años que ven los entrenamientos todos los días. Somos el único equipo en España que entrenamos para ustedes, así que ya tendrían que saberlo casi de memoria o imaginárselo", declaró Simeone, sin desvelar su once.

En los cinco encuentros disputados en esta temporada, el técnico ha dado minutos a 19 de los 22 futbolistas de la plantilla -sólo no han jugado los porteros Miguel Ángel Moyá y Axel Werner y Augusto Fernández-; 17 de ellos han sido titulares al menos una vez, con las excepciones de Nico Gaitán y Kevin Gameiro, y sólo tres han jugado los 466 minutos: Jan Oblak, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección.

"Ha mejorado el nivel de competencia dentro del equipo, han elevado su nivel los Lucas, los Thomas, está creciendo mucho Gaitán, como lo vieron en la pretemporada, ha mejorado mucho Vietto desde que llegó...", expuso sobre esa variedad de jugadores en el once.

"Siempre hemos pensado que el tener más competencia nos da la posibilidad de elegir para cada partido futbolistas que sean más aptos en lo que piensa el entrenador para el partido que tiene por delante. Y por ahora vamos intentando hacer eso, sabiendo que hay muchos partidos y que la competencia se elevó. Y eso esperamos que haga mejor al equipo en el futuro", continuó el entrenador.

Entre esas variantes, tanto frente al Roma como al Málaga, empleó una línea de cuatro centrocampistas formada por Saúl Ñíguez, Gabi Fernández, Thomas Partey y Koke Resurrección.

"Nos da mucha posibilidad de jugar entre líneas, como se vio en Roma (...) Me dan fortaleza, trabajo, equilibrio y siempre que hemos jugado con los laterales que han atacado bien, nos permite siempre ser ofensivos con ellos cuando interpreto que esa situación es acorde al partido", agregó.

El Atlético ha terminado sin goles en contra los últimos tres encuentros. "El equipo, aparte de no recibir goles, ha crecido desde lo futbolístico en los partidos con el Valencia, el Roma y mismo frente al Málaga, pese a que hubo un montón de matices alrededor del partido que no eran fácil de llevar: emociones, ansiedad...", dijo.

"Pero el equipo está intentando tener mejor salida en combinaciones ofensivas, ha creado situaciones de gol en Valencia, en Roma, ha tenido también con el Málaga y creo que, más allá de eso, estamos haciendo un inicio temporada que llamaría bueno", añadió el entrenador después del entrenamiento en Majadahonda.

Este miércoles tendrá enfrente al Athletic, un adversario que trabaja "duro", y San Mamés, un "campo difícil". "Es verdad que en todos los partidos han rotado muchísimo y no hay un once definido en dos partidos seguidos. Pero no creo que no estén mañana Raúl García, Aduriz, Muniaín, Williams... Esos seguramente estarán", opinó.

El equipo bilbaíno sólo ha recibido un gol en las primeras cuatro jornadas de la Liga. "Está claro que hay un trabajo defensivo que está creciendo aparentemente por lo que viene haciendo el Athletic en estos últimos partidos e intentaremos llevar el partido donde nos haga sentir más cómodos y ahí buscaremos encontrar el camino", dijo.

El Atlético nunca ha perdido en el nuevo San Mamés, con cuatro triunfos y un empate desde su inauguración. "Todos los partidos son diferentes, vivimos de lo que hacemos mañana, lo de atrás queda siempre para la historia, pero el fútbol es el hoy", advirtió.