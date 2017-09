Tottenham, West Ham y Swansea pasan sin apuros; Liverpool y Stoke se despiden

Londres, 19 sep (EFE).- El Tottenham Hotspur derrotó este martes al modesto Barnsley (1-0) para avanzar sin excesivos problemas a la cuarta ronda de la Copa de la Liga en una jornada en la que el West Ham goleó sin paliativos al Bolton (3-0) y cuatro equipos de la Premier League como Liverpool, Stoke, Huddersfield y Brighton se despidieron a las primeras de cambio.

La tercera ronda de la EFL Cup -ahora Carabao Cup por razones de patrocinio- dejó, además, la primera victoria de la temporada del Crystal Palace, hundido en el 'farolillo rojo' de la liga con cero puntos y cero goles a favor, y necesitado de moral.

Los del sur de Londres, ya bajo la dirección del veterano Roy Hodgson, superaron, no sin problemas, a sus colegas de división del Huddersfield Town, que se inclinaron por 1-0 merced al gol de Bakary a los 13 minutos del primer tiempo.

Uno de los favoritos al título, el Tottenham de Mauricio Pochettino, se deshizo, gracias a un solitario tanto de Dele Alli (m.65), del correoso Barnsley, en el que fue el primer partido en la titular de dos de los cinco fichajes 'Spurs': el argentino Juan Foyth y el español Fernando Llorente.

Con más solvencia ganó el West Ham -otro equipo necesitado de satisfacciones-, que triunfó en el Estadio Olímpico de Londres por 3-0 sobre el Bolton Wanderers. Pese a que no marcó, el austríaco Marko Arnautovic -dos asistencias- fue uno de los destacados de los 'Hammers', en los que vieron portería Angelo Ogbonna (m.4), Diafra Sakho (m.31) y Arthur Masuaku (m.90+4).

Otro equipo de la Premier que ganó sin excesivo aprietos fue el Swansea City, que asaltó el Madejski Stadium para imponerse, con goles de Alfie Mawson (m.52) y Jordan Ayew (m.83), al Reading, de la Championship, por 0-2.

La principal sorpresa este martes fue la tempranera eliminación del Liverpool, que claudicó en el King Power Stadium a manos del Leicester City, rival de división (2-0).

Los goles en la segunda mitad del japonés Shinji Okazaki (m.65) y del argelino Islam Slimani (m.78) noquearon a los 'Reds', que jugaron con Philippe Coutinho de inicio, y los dejaron fuera del tercer torneo en importancia en Inglaterra en su primer encuentro.

La tercera ronda de la Copa de la Liga se disputa el miércoles con cinco partidos, entre ellos el Chelsea-Nottingham Forest en Stamford Bridge (18:45 GMT), el West Bromwich-Manchester City en The Hawthorns (19:00 GMT) y el Manchester United-Burton Albion en Old Trafford (19:00 GMT).

-- Resultados de los partidos de la tercera ronda de la Copa de la Liga (Carabao Cup):

- Martes

CRYSTAL PALACE 1 - Huddersfield 0

Aston Villa 0 - MIDDLESBROUGH 2

Brentford 1 - NORWICH 3

BRISTOL 2 - Stoke 0

Burnley 2 - LEEDS 2 (3-5,p)

BOURNEMOUTH 1 - Brighton 0

LEICESTER 2 - Liverpool 0

WEST HAM 3 - Bolton 0

WOLVERHAMPTON 1 - Bristol 0

Reading 0 - SWANSEA 2

TOTTENHAM 1 - Barnsley 0

- Miércoles

Arsenal . - Doncaster (20.45/18:45 GMT)

Chelsea . - Nottingham F. (20.45/18:45 GMT)

Everton . - Sunderland (20.45/18:45 GMT)

Manchester Utd . - Burton Albion (21.00/19:00 GMT)

West Bromwich . - Manchester City (21.00/19:00 GMT)