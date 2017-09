Venezuela prepara con jugadores de la liga local los duelos contra Uruguay y Paraguay

Caracas, 19 sep (EFE).- La Vinotinto prepara con jugadores de la liga local los venideros duelos de las eliminatorias sudamericanas contra Uruguay y Paraguay, informó hoy la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El seleccionador venezolano Rafael Dudamel citó a 11 futbolistas del torneo doméstico para un módulo de trabajo junto a 34 jugadores juveniles en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, más conocido como 'La Casa de la Vinotinto'.

En el grupo destacan el guardameta juvenil del Caracas Wuilker Faríñez, titular con la Vinotinto absoluta, el centrocampista del Carabobo Juan Colina, quien debutó en la pasada jornada en el empate 1-1 ante Argentina y el delantero del Monagas Anthony Blondell, un talento emergente.

También fueron citados el portero José Contreras, los defensores Pablo Camacho, José Hernández y Henri Pernía, los volantes Samuel Sosa, Yohandry Orozco y Júnior Moreno y el ariete Ronaldo Chacón.

Con todo, este llamado no les asegura a estos jugadores que serán convocados a los choques contra Uruguay y Paraguay, aunque difícilmente Faríñez quede fuera.

Venezuela marcha última en la tabla de las eliminatorias sudamericanas, con apenas 8 puntos de 48 posibles.

En tanto, Uruguay escolta al líder Brasil con 27 puntos mientras Paraguay es séptimo con 21 unidades.

La Vinotinto recibirá a la Celeste el 5 de octubre y cerrará su andadura en la clasificatoria sudamericana 5 días después cuando visite a Paraguay.

Aunque los venezolanos ya no tienen opciones de avanzar a la cita mundialista, Dudamel ha dicho que los partidos que restan no son un "trámite" para sus dirigidos.