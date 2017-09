El Wilstermann planteará un juego ofensivo en su visita al River Plate

La Paz, 19 sep (EFE).- El Wilstermann boliviano, dirigido por el peruano Roberto Mosquera, planteará un juego ofensivo ante el River Plate con el objetivo de hacer historia en Argentina y avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores.

Mosquera anticipó a los medios que ha decidido jugar este jueves la vuelta de cuartos de final con tres delanteros, que podrían ser el argentino Cristian 'Pochi' Chávez, el boliviano Rudy Cardozo y el goleador Gilbert Álvarez, también de Bolivia.

"Estamos cerca de un hecho histórico. No nos está permitido dejar pasar esta oportunidad porque no sabemos cuántas veces estaremos en esa posición, no tanto por eliminar al River, porque ya hemos eliminado a equipos muy fuertes, sino porque nos ganamos el derecho de llegar a las semifinales", sostuvo el estratega.

Mosquera viajó hoy a Buenos Aires con los mismos 18 jugadores que fueron titulares y suplentes en la ida en Cochabamba la semana pasada, cuando los 'aviadores' se impusieron por 3-0 al Millonario.

Además del tridente ofensivo, es seguro que el chileno Raúl Olivares vuelva a defender el arco del Rojo cochabambino y que sean incluidos desde el inicio el experimentado Edward Zenteno, los brasileños Álex Da Silva y Serginho y el argentino Marcelo Bergese.

Antes de viajar, el técnico peruano sostuvo que viajan a Argentina a sabiendas de que ya pasaron "a la historia", pero, agregó, ahora van "por la gloria".

"Somos 30 jugadores que tenemos la ilusión y las ganas de seguir haciendo historia con este club", sostuvo por su parte Álvarez.

Ésta es la alineación probable que presentará Mosquera ante el River Plate: Raúl Olivares; Juan Pablo Aponte, Edward Zenteno, Jorge Ortiz, Álex Da Silva; Cristhian Machado, Marcelo Bergese, Serginho; Cristian Chávez, Rudy Cardozo y Gilbert Álvarez.