El Ayuntamiento sanciona a la Comunidad por no reparar el estadio del Rayo

Madrid, 20 sep (EFE).- El Ayuntamiento de la capital sancionó a la Comunidad de Madrid en noviembre del año pasado por no acometer obras de mejora en el estadio del Rayo Vallecano, ya que cuenta con una inspección técnica (ITE) desfavorable desde 2012, si bien un informe indica que no existe "riesgo inmediato" para las personas.

La directora general de Control en la Edificación, Ana Perpiñá, ha expuesto hoy, en la comisión municipal de Desarrollo Urbano Sostenible, los trámites impulsados desde el Ayuntamiento para insistir a la Comunidad en la necesidad de realizar las obras de conservación en el estadio; en este caso, ha dicho, los trámites van lentos.

"El Ayuntamiento no tiene la sartén por el mango", ha lamentado Ana Perpiñá, que ha comparado la situación con la de la plaza de las Ventas, donde el Consistorio sí ha podido forzar al ente autonómico a realizar las obras con los informes que emite cada vez que hay un evento no taurino.

El PSOE ha reprochado al equipo de Gobierno de Manuela Carmena que no intervenga con mayor vehemencia para garantizar la seguridad en el estadio de Vallecas y reclamar a la Comunidad que actúe.

En su respuesta, la responsable del control en las edificaciones ha relatado que el Ayuntamiento exigió en abril de 2016 una revisión de las medidas de seguridad y certificó la necesidad de comenzar las obras.

"Pasados seis meses se volvió a inspeccionar. En noviembre se les impone la primera multa y se les reitera la orden de comienzo de las obras", ha indicado la directora general.

Posteriormente, en enero de 2017, la Comunidad de Madrid solicitó una nueva prórroga para el inicio de las obras y que se le cancelase la multa, a lo que el Ayuntamiento no accedió. La administración regional alegó que habían tenido problemas con el proyecto y que ya tenían un nuevo contrato para realizar esas obras.

"En marzo de este año la Comunidad nos cuenta que ya tiene el proyecto realizado", ha expuesto Ana Perpiñá, que ha dicho además que en julio de este año la empresa Intemac presentó un justificante con seis meses de validez (hasta diciembre) que indicaba que no hay riesgo inmediato para las personas.

El Ayuntamiento debe "esperar" a interponer dos multas más a la Comunidad antes de poder intervenir, unas sanciones que según han precisado desde el área son "cantidades simbólicas".

"Estamos con todos los trámites, persiguiendo a la Comunidad, y si tenemos que entrar por ejecución subsidiaria entraremos pero no podemos hacerlo antes de que venza el plazo", ha dicho la directora general en contraposición a la exigencia del PSOE de actuar para que haya "riesgo cero".