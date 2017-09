Carrasco: "No sé como me vio (Griezmann) en el gol estando de espaldas"

Bilbao, 20 sep (EFE).- El jugador del Atlético de Madrid Yannick Carrasco ha confesado al final del partido que no sabe como le vio Antoine Griezmann en la jugada del segundo gol, en la que el francés le mando un balón bombeado por detrás de la defensa del Athletic estando de espaldas a la jugada.

"Es un pase espectacular. No sé como me vio estando de espaldas", ha dicho Carrasco, feliz por la victoria y el gol marcado, aún habiendo sido suplente de inicio en el partido de hoy.

Carrasco ha explicado que su equipo ha hecho una mejor segunda parte que primera y, ya en lo personal, que se siente "muy a gusto jugando en banda" pero que tampoco le importa jugar en punta" como hoy durante un rato, porque realmente lo que le "gusta es ser titular".

El delantero belga de madre española, por otro lado, ha asegurado que los jugadores del Atlético de Madrid se sienten "muy orgullosos" de que el Wanda Metropolitano haya sido elegido como sede de la final de la Liga de Campeones de la próxima temporada 2018-2019 y ha asegurado que, aunque sí les ilusiona poder llegar a esa final, en lo que quieren "pensar es en este año" y en alcanzar la final de Kiev.