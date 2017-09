El Comité Ejecutivo oficializa la Liga de Naciones a partir de 2018

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- La UEFA aprobó este miércoles el reglamento de la Liga de Naciones, una nueva competición que desde el año que viene disputarán las 55 selecciones europeas, con la que se repartirán algunos billetes para la Eurocopa 2020 y se reducirá el número de partidos amistosos.

El Comité Ejecutivo de la UEFA dio el último toque para su puesta en marcha, que será en septiembre de 2018, siete años después de empezar a diseñarse con el objetivo de mejorar la calidad y el prestigio del fútbol de selecciones.

Para su desarrollo las 55 selecciones se repartirán en cuatro divisiones (A, B, C y D) de acuerdo a la clasificación de la UEFA, una vez que haya terminado próximo 11 de octubre la fase clasificatoria para el Mundial de Rusia 2018.

La Liga de Naciones se jugará en seis jornadas, con dobles enfrentamientos previstos para septiembre, octubre y noviembre del año que viene.

Las ligas A y B incluirán cada una cuatro grupos de tres selecciones, que serán las mejor situadas en esa clasificación de la UEFA. La liga C estará compuesta por un grupo de tres selecciones y otros tres de cuatro equipos y la liga D incluirá cuatro grupos de cuatro selecciones.

Los ganadores de cada grupo de Liga A jugarán la final a cuatro que resolverá el campeón de la competición en junio de 2019. Ésta se disputará en formato de eliminatoria, con semifinales que se determinarán por sorteo y final.

La sede de esta fase final, que se disputará en junio de 2019, la elegirá el Comité Ejecutivo en diciembre de 2018 entre los países finalistas.

Los últimos de grupo de cada liga descenderán para el siguiente torneo que se jugará en 2020 (el último de la liga A bajará la B, el de la B a la C y el de la C a la D) y los primeros promocionarán a la liga precedente.

El sorteo de la fase de grupos de la Liga de Naciones tendrá lugar en Lausana el 24 de enero de 2018, día en el que se revelará también el trofeo de la competición.

La Liga de Naciones influirá además en la clasificación para la Eurocopa 2020, que se jugará con las selecciones repartidas en diez grupos para que los primeros y los segundos de cada grupo logren el billete.

A éstos se unirán cuatro selecciones procedentes de la Liga de Naciones, que saldrán de una eliminatoria que se jugará en marzo de 2020.

Según explicó la UEFA, cada una de las divisiones (A, B, C y D) de la Liga de Naciones tendrá asignadas cuatro plazas para los cuatro ganadores de sus grupos (16 selecciones).

Si alguno de ellos ya tuviera plaza a través de la fase regular de clasificación su puesto para el "play-off" pasaría al mejor clasificado de dicha división según el ránking mundial.

Los cuatro equipos de cada división jugarán dos semifinales a un partido y una final para determinar cada uno de los ganadores de la eliminatoria definitiva que entrará también en la próxima Eurocopa.