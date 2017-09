Mathieu: "Creo que Neymar se fue porque estaba detrás de Messi y quiere el Balón de Oro"

El defensa francés del Sporting de Portugal, Jérémy Mathieu, espera a un Barcelona diferente al que él dejó, sin Neymar y sin Luis Enrique, pero que "guarda su estilo" y mantiene a un Luis Suárez "muy difícil" de frenar.

En una entrevista con EFE, Mathieu, de 33 años, explica que, tanto él como su antiguo rival y ahora compañero, Fábio Coentrão, están aportando su experiencia al equipo de los "leones", donde ha conquistado un puesto en el once titular.

No hace pronósticos del resultado del encuentro de fase de grupos de la Liga de Campeones del día 27 frente a su anterior equipo, aventura que será complicado. "Siempre es difícil" el Barcelona, pero "vamos a intentar ganar".

P. ¿Se esperaba que tuviese que enfrentarse tan pronto a sus antiguos compañeros?.

R. No, pero bueno, nos ha tocado Barcelona y sabemos que es un gran equipo.

P. ¿Ha hablado con alguno de ellos de este partido?

R. No, de momento nada. Cuando el partido se acerque creo que voy a hablar con algunos para hacer alguna broma.

P. ¿Algún pronóstico de resultado?

R. Es muy difícil, vamos a intentar ganar el partido como siempre. Va a ser un partido muy difícil y complicado, pero vamos a intentarlo.

P. Esta temporada está muy bien físicamente, después de un periodo de lesiones. Ahora es su compatriota Dembélé el que se acaba de lesionar. ¿Cree o entiende que puede haber sido un poco también efecto de la presión?

R. No sé, cuando un jugador se lesiona es muy difícil. Es un chico muy joven (...), yo he pasado algún momento así, pero forma parte del fútbol. Para nosotros, el Sporting, es una buena noticia porque es un jugador muy bueno y es así, es el fútbol.

P. El Barcelona acaba de fichar a Paulinho. ¿Cómo lo ve?

R. No lo conozco, pero si el Barcelona ficha algún jugador es que lo merece, y ha marcado un gol importante en Getafe.

P. ¿Cómo está siendo su adaptación al Sporting?

R. Bien, muy bien. Estoy muy feliz aquí y con los resultados que tenemos ahora estoy contento y estamos contentos.

P. Marcó un gol la pasada jornada y con Cristiano Ronaldo aplaudiendo entre el público. Es lo que se llama un buen comienzo.

R. Sí, él es un gran marcador de falta, y marcar delante de él... Estoy muy contento. Lo más importante fue el resultado.

P. Con el nuevo míster, con Jorge Jesús, ¿cómo es su relación?

R. Buena, es un míster que siente el fútbol, le gusta su trabajo, lo hace muy bien. Y está cerca de sus jugadores, creo que es importante para nosotros.

P. ¿Cómo es el ambiente en los vestuarios del Sporting cara al partido con el Barca?.

R. De momento no pensamos en Barcelona, estamos en una buena dinámica, estamos contentos con los resultados, ganamos y poco a poco se acerca también el partido, pero tenemos tiempo para pensar en Barcelona.

P. ¿Cómo ha sido su reencuentro con Coentrão?

R. (risas). Fue muy bueno, fue un rival cuando estaba en Madrid y yo en Barcelona, pero ahora somos compañeros y estamos tranquilos los dos, tenemos que aportar nuestra experiencia a este grupo y creo que de momento lo hacemos así.

P. Si tuviera que decir uno, ¿cuál es atacante más complicado?

R. Hay muchos. En los entrenamientos Luis Suárez es muy difícil. Voy a jugar contra él, si juego. Es un poco como Falcao, muy fuerte de espalda y para un defensa es difícil de defender.

P. De sus antiguos compañeros, si tuviera que elegir, ¿Messi o Neymar?

R. Messi

P.¿Messi o Ronaldo?

R. No conozco a Cristiano como persona pero en el juego son dos tipos diferentes y cada uno tiene su estilo. Conozco bien a Leo y es verdad que es un buen jugador.

P. ¿Sabía que Neymar se acabaría marchando?

R. No, en ningún momento la gente pensaba que se iba del Barcelona. Es el fútbol, es así, es su decisión, mi opinión es que se fue del Barcelona porque estaba detrás de Leo (Messi), creo que quiere ganar un Balón de oro y de momento creo que está feliz en París porque marca goles.

P. ¿El Barcelona sin él, sin Neymar, y sin Luis Enrique es un equipo más débil?

R. Barcelona siempre es un equipo difícil, guarda su estilo. Es verdad que Neymar es un gran jugador, pero tiene muchos jugadores buenos.

P. De cara a su futuro, anunció su retirada de la selección. ¿Es una decisión que puede cambiar?.

R. No, ya está, no pienso más en la selección. Es la única cosa que fue un poco difícil en mi carrera. Es así y yo he intentado hacerlo máximo posible para ir.

P. Tuvo más ofertas aparte del Sporting, ¿de algún equipo español?

R. Español no, porque cuando te toca Barcelona es el top. El presidente me dijo que no me querían, tenía que buscar un equipo pero en España no tuve oferta. Vino el Sporting, fue una oportunidad para mí y me vine aquí para jugar y para ganar.