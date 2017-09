Olimpia busca confirmar sin problemas su pase a la final en un estadio vacío

Tegucigalpa, 20 sep (EFE).- El Olimpia de Honduras buscará este martes en San Pedro Sula, en un estadio que estará vacío por una sanción, ratificar su clasificación a la final de la Liga de la Concacaf a expensas del Plaza Amador panameño, al que humilló por 1-7 la semana pasada en el partido de ida de las semifinales.

El ganador de la serie jugará por el título frente al mejor de la otra semifinal que enfrenta al Santos de Guápiles costarricense y al Árabe Unido panameño.

El entrenador del Olimpia, el colombiano Carlos Restrepo, dijo que jugarán "con responsabilidad" frente al Plaza Amador, a pesar de la confianza excesiva que puede generar la abultada ventaja obtenida en el primer encuentro.

Agregó que aunque la ventaja que tiene el Olimpia "es amplia", todavía no se ha logrado el pase a la siguiente ronda.

El timonel del Olimpia considera que el Plaza Amador es "un buen equipo", que ha venido teniendo un buen desempeño en el fútbol de Panamá, y que la inesperada goleada que sufrió la semana pasada no refleja el nivel del club.

Restrepo lamentó que el partido se tenga que jugar a puerta cerrada, sin aficionados, por la sanción que se le impuso al Olimpia a raíz de incidentes violentos que se registraron durante el partido contra el Alianza salvadoreño por el mismo torneo.

La sanción le impide al Olimpia jugar en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, por lo que el juego contra el Plaza Amador de mañana se disputará en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, norte de Honduras.

El Plaza Amador, que llegó el lunes a San Pedro Sula, necesitaría ganarle al Olimpia por al menos 7-0 para pasar a la siguiente fase, lo que su cuerpo técnico y jugadores ven muy remoto, aunque "no imposible".

El técnico del club panameño, Jair Palacios, dijo hoy que aunque la ventaja del Olimpia es grande, espera de sus jugadores un buen desempeño.

Añadió que se han "mal interpretado" sus palabras sobre un comentario que hizo después de la derrota que sufrió el Plaza Amador de 1-7 ante el Olimpia, lo que fue interpretado por los jugadores como que hubo "amaño" en el juego.

Ante lo expresado por Palacios los jugadores del club panameño indicaron en un comunicado que "en ningún momento nosotros hemos pensado en regalar nada ni aceptar ningún tipo de ofrecimiento que vaya en contra del Fair Play ni de regulaciones de FIFA".

Probables alineaciones:

Olimpia: Donis Escober; Dabirson Castillo, Johnny Palacios, Andrés Quejada, José Tobías; Brayan Moya, Germán Mejía, Alexander López, Michael Chirinos; Roger Rojas y Javier Estupiñán.

Entrenador: Carlos Restrepo.

Plaza Amador: Eric Hughes; Humberto Gómez, Lid Carabali, Jair Rentería, Luis Fraiz; Luis Mendoza, Damaso Santos, José Murillo, Ervin Zorilla; Ernesto Sinclair y Richard Rodríguez.

Entrenador: Jair Palacios.

Árbitro: Por definir.

Estadio: Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Hora: 18.00 local (00.00 GMT).