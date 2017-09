Sindicato árabe denuncia la connivencia de la FIFA con los abusos en Catar

Ginebra, 20 sep (EFE).- La Federación Árabe de Derechos Humanos (AFHR) denunció hoy la connivencia de la FIFA con los abusos cometidos en Catar al aceptar que ese país sea sede del Mundial de Fútbol 2022 a pesar de los supuestas graves violaciones a los derechos humanos que allí se cometen.

"La FIFA tiene la responsabilidad de velar porque un país que acoge su mayor evento público cumpla con el respeto a los derechos fundamentales básicos", afirmó Sura Salaam, miembro de la AFHR, en rueda de prensa.

"Sabemos que la FIFA no es un Estado, y no está sujeta a las mismas responsabilidades legales que un país. ¿Pero la FIFA no debería estar promoviendo las buenas prácticas? Sus estatutos establecen que tienen que cumplir con los más altos estándares", agregó la activista.

Salaam explicó que el órgano que rige el fútbol mundial puede presionar a Catar para que cumpla con sus obligaciones y no "viole los derechos humanos de sus ciudadanos, de los trabajadores de la construcción, de los inmigrantes".

"¿Cómo puede la FIFA ser socia de un país que apoya y financia el terrorismo?", se cuestionó la represente del sindicato.

Por su parte, Sarhane Saadi, coordinador general del sindicato denunció que en Catar "se torture, se expulse y se le prive de la nacionalidad a todo aquel que se opone al mandato de la monarquía reinante".

"No se puede aceptar que un país sea la sede de uno de los mayores eventos del mundo y que al mismo tiempo viole los derechos fundamentales de sus ciudadanos", indicó.

En relación directa con el Mundial, Salaam denunció las muertes de empleados que trabajan en la construcción de los estadios y de otras infraestructuras para acoger el evento.

"Hasta ahora ya han muerto 1.200 trabajadores pero se calcula que hasta que comience el evento morirán 7.000. Eso significa cien muertos por cada partido que se jugará", denunció.

Los dos activistas criticaron, además, que a pesar de las repetidas denuncias a lo largo de los años, no han visto ningún cambio de comportamiento por parte de Catar, ni tampoco ninguna acción concreta por parte de la FIFA.