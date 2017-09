1-0. Lucas Barrios pone al Gremio en la ruta de un choque con Barcelona

Porto Alegre (Brasil), 20 sep (EFE).- Un gol de cabeza del ariete argentino nacionalizado paraguayo Lucas Barrios clasificó hoy para las semifinales de la Copa Libertadores al Gremio a expensas de un combativo Botafogo, que en el partido de ida cedió en casa un empate sin goles.

El Gremio, campeón de la Libertadores en 1983 y 1995, se medirá en semifinales con el Barcelona ecuatoriano, que hoy eliminó al Santos brasileño al imponerse por la mínima en pleno estadio Vila Belmiro.

El encuentro de hoy en Porto Alegre, igual que el de la semana pasada en Río de Janeiro, fue muy igualado, aunque a diferencia de la ida, los dos equipos no jugaron para no encajar y sí para buscar un tanto que les diera el billete para semifinales.

El Botafogo fue mejor en la primera mitad, en la que sorprendió con una alta presión que provocó muchas pérdidas de balón en el combinado local, aunque le faltó precisión en los metros finales.

En la segunda, el Gremio salió más organizado y logró contrarrestar la presión de los visitantes.

La eliminatoria se resolvió con un cabezazo de Lucas Barrios, que remató a los 63 minutos en el segundo palo una falta servida por Edílson desde la derecha.

Pese a jugar en casa, el Gremio volvió a demostrar la pérdida de fuelle que ha tenido en las últimas semanas, tras un gran inicio de temporada en el que al buen juego, unió victorias que hicieron soñar a su afición con el triplete: Libertadores, 'Brasileirao' y Copa do Brasil.

El equipo de Renato Gaúcho ha sentido falta del mediapunta Luan.

Sin él, el técnico Renato Portaluppi volvió a probar con el lateral derecho de 38 años Léo Moura en la banda derecha del ataque, tal y como hizo en la ida, aunque visto la falta de rendimiento, acabó sustituyéndolo en la primera mitad por Éverton, de perfil más ofensivo.

La falta de calidad del Botafogo en los metros finales salvó a un Gremio muy gris de llegar al descanso perdiendo, con el portero Marcelo Grohe como mejor hombre.

En la segunda parte, el Gremio salió más organizado y logró contrarrestar la presión de los visitantes, igualando el partido sobre el césped. A los pocos segundos, Michel, con un remate de cabeza hizo que el paraguayo Fernández se luciera.

El arquero del Botafogo sin embargo, no pudo evitar el gol de Barrios.

Con la eliminatoria en contra, el técnico del Botafogo, Jair Ventura, se fue al ataque con un doble cambio: quitó el volante Matheus Fernandes para dar entrada el centrocampista chileno Leo Valencia, más ofensivo, y buscó más movilidad en el ataque con la entrada del veloz Guilherme por un desaparecido Rodrigo Pimpao.

Los cambios no hicieron efecto en los cariocas, que no encontraron la forma de acercarse en el arco visitante como hicieron en los primeros 45 minutos.

- Ficha técnica:

1. Gremio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro (Luan, m.90), Léo Moura (Everton, m.37); Fernandinho y Lucas Barrios (Jaílson, m.81).

Entrenador: Renato Portaluppi

0. Botafogo: 'Gatito' Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello, Victor Luis; Matheus Fernandes (Leo Valencia, m.69), Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Joao Paulo (Brenner, m.82); Roger y Rodrigo Pimpao (Guilherme, m.69).

Entrenador: Jair Ventura

Gol: 1-0, m.63: Lucas Barrios.

Árbitro: el argentino Patricio Loustau amonestó a Geromel, Kannemann, Cortez, Igor Rabello, Joao Paulo, Lindoso y Roger.

Incidencias: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores jugado en el estadio Arena do Gremio ante 50.517 espectadores.