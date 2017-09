"Argentina tiene miedo", afirma el peruano ´Cachito´ Ramírez, su verdugo en 1969

Lima, 21 sep (EFE).- El exfutbolista peruano Oswaldo 'Cachito' Ramírez, verdugo de Argentina en 1969 con sus dos goles en la Bombonera, aseguró hoy en una entrevista a Efe que la Albiceleste "tiene miedo" de volver a quedarse fuera de un Mundial cuando en octubre juegue otra vez contra Perú en el mismo escenario.

Ramírez viajará con la selección peruana a Buenos Aires, y afirmó que espera servirle de amuleto para sacar un resultado positivo que permita a la Blanquirroja volver a clasificar a una Copa del Mundo después de 35 años, tras su última participación en España 1982.

"Será un partido indudablemente muy difícil. Los dos equipos tienen 24 puntos. La gran ventaja es que Perú está funcionando muy bien en equipo, al contrario que Argentina, a pesar de que tiene grandes individualidades", señaló Ramírez.

El exjugador, de 70 años, detalló que será clave que el combinado peruano se ponga en ventaja, como así hizo él por partida doble hace 48 años, en el 2-2 que dejó a Argentina fuera del Mundial de México 1970.

Sobre la decisión de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de jugar el partido en la Bombonera, en lugar de hacerlo en el Monumental de Buenos Aires, donde la Abiceleste disputa habitualmente sus partidos de local, Ramírez comentó que el escenario del encuentro "es lo de menos".

"Son once contra once los que tienen que jugar. A mí me da lo mismo, pero lo que me parece raro es que la FIFA les permitiera cambiar el estadio cuando la Bombonera no era ninguno de los tres escenarios que habían inscrito antes de comenzar las eliminatorias", precisó.

El exdelantero consideró que la FIFA aceptó "inmediatamente" al pedido de la AFA porque tiene como embajador a Diego Armando Maradona.

De su experiencia en la cancha de Boca Juniors, Ramírez recordó el partido de 1969 le fue muy bien a Perú porque clasificó al Mundial de México 70 y, aunque acabó en empate a dos goles, "pudo haber terminado en goleada" visitante.

"Si no hubiera sido por Agustín Mario Cejas, habríamos goleado en ese partido, porque el arquero salvó hasta cinco oportunidades de gol", rememoró 'Cachito'.

El exjugador del Universitario de Deportes contó que al actual equipo peruano, y en especial a su capitán, Paolo Guerrero, le pedirá "simple y llanamente que juegue como lo está haciendo, con la misma actitud que en los últimos tres partidos", cuando ganaron a Uruguay (2-1), Bolivia (2-1) y Ecuador (1-2).

"Hace cinco fechas atrás pensaba que Perú no podía clasificar, pero veía que estaba armando un buen equipo para el próximo Mundial. Sin embargo, la posibilidad de clasificar ha llegado rápidamente a través de estos tres últimos resultados beneficiosos", comentó.

"Las opciones de clasificar están latentes. Perú depende de sí mismo. Si juegan con actitud en estos dos últimos partidos, tranquilamente Perú puede ir directamente al Mundial de Rusia, sin pasar por la repesca", agregó.

Ramírez opinó que esta selección peruana es incluso que mejor que la de 1969, porque es un equipo más compacto con jóvenes valores que dan velocidad al juego del equipo.

Valoró así la labor del seleccionador, el argentino Ricardo Gareca, al que destacó por haber reemplazado a jugadores que parecían insustituibles.

"Poco a poco los fue cambiando y en su lugar ubicó a jóvenes valores que le han dado un resultado muy bueno, y los ha compenetrado bien. Ellos han reemplazado a jugadores que estaban bien futbolísticamente pero que ya no corrían de la misma forma", dijo Ramírez.

Entre los futbolistas emergentes de la nueva selección, 'Cachito' destacó a Édison Flores, autor de cinco goles en las eliminatorias, tres de ellos en los últimos partidos contra Uruguay, Bolivia y Ecuador.

También resaltó el juego del extremo derecho André Carrillo y de los centrocampistas Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Pedro Aquino.

Perú y Argentina se sitúan en la cuarta y quinta plaza, respectivamente de las eliminatorias, antes de enfrentarse el 5 de octubre.