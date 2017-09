Bernd Schuster confía en que Panamá se clasifique al Mundial de Rusia 2018

Panamá, 21 sep (EFE).- Bernd Schuster llegó a Panamá con la misión de jugar al golf y de relajarse, pero como todo hombre de fútbol está casi obligado a hablar del torneo que une a los países cada cuatro años, la Copa del Mundo.

En entrevista concedida a Efe, el alemán aseguró que la selección del istmo lo tiene todo para ir al Mundial de Rusia 2018.

"Soy fanático de Panamá y espero que esta vez sea la definitiva de clasificarse al Mundial", comentó a Efe el otrora jugador del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

Agregó que "Panamá lo tiene todo, solo hay que tener fe en sí mismo, créeselas y salir a jugar esos dos partidos que faltan. Por mi parte estaré cruzando los dedos fuertemente, para que pueda ser está vez".

"Encima Panamá puede hacer un buen papel en el Mundial, espero y les deseo suerte para que se cumpla el objetivo", dijo.

Manifestó que sufrió la pasada eliminación de Panamá hacia el Mundial de Brasil 2014, como un "panameño mas".

"Roberto (Chen) jugaba esa noche, por eso lo veía en España, era muy tarde, sufrí como un panameño, al final sentí mucha pena, porque fue una pérdida enorme. Recuerdo que Roberto regresó a Málaga muy decepcionado", dijo.

Aseguró que la llegada de Panamá al Mundial "sería un gran empuje para el fútbol del país".

Sobre el zaguero de la selección de fútbol de Panamá, Roberto Chen, a quien dirigió en su paso por el Málaga (2013-2015), Schuster señaló que le gustaba su actitud, a quien veía como un "líder" en los entrenamientos, solo que tuvo la mala suerte de llegar en un momento de convulsión dentro de la institución.

"La mala suerte de Roberto fue que llegó en un momento de cambios. Ese primer año no fue idóneo para él. El equipo intentaba mantener la categoría, pero sí recuerdo que era un chaval abierto a aprender y mejorar", señaló.

Schuster siente que no es difícil que un jugador panameño destaque en España o en el fútbol europeo. "No es difícil para un panameño jugar en España. Lo del futbolista es jugar y aprender, más nada. Además favorece al país y sus selecciones que sus jugadores militen en Europa".

El nacido en Augsburgo, Alemania, no cree que los jugadores panameños deben optar por jugar en las filiales de los equipos europeos porque "siempre hay que llegar y mantenerse en el primer equipo".

Reconoció que panameños como Rommel Fernández y Julio César Dely Valdés han dejado un "legado en España", debido a que siempre se le recuerda como dos buenos delanteros y goleadores.

"Les conozco bien, han dejado su nombre en alto en España, han triunfado como delanteros y siempre se habla de ellos", comentó.

'El Ángel Rubio', como se le conocía en las canchas, manifestó que se mantiene alejado de los banquillos, pero no lejos del fútbol.

"Estamos siempre en contacto con los clubes, mi intención es mantenerme entrenando, porque me siento joven. Mientras tanto llegue la oportunidad de volver a dirigir me mantengo tomando cursos. En Alemania tomé uno de sicología deportiva y en España terminé uno de dirección deportiva", expresó.

Paralelo a los cursos Schuster trabaja en la radio y televisión alemana como comentarista y analista de fútbol.

Como analista, el otrora técnico del Real Madrid no perdió el tiempo para dar su opinión sobre las elevadas sumas que se pagan por jugadores en Europa, aterrizando en el reciente caso Neymar.

"La cantidad de dinero no es el problema, sino es que el futbolista no ha cambiado en nada, pero como vas a jugar costando 150 o 200 millones de dólares, eso es difícil, porque el rendimientos siempre lo compararán por lo que vales", comentó.

Llamó a que se regule la cantidad de dinero de los fichajes, los cuales le parecen perjudiciales para el fútbol y "no me gustan para nada".

"Este mercado de fichaje no puede seguir así, le hace daño al fútbol. Lo de Neymar nos ha sorprendido a todos en Europa, porque lo que viene ahora es que jugadores que valían 20 o 30 millones de dólares te van a pedir más de los 200 millones", adujo.

Rogelio Adonican Osorio