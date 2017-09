Bryan Ruiz, aislado por el Sporting, preocupa a la Federación de Costa Rica

La difícil situación de aislamiento que vive en el Sporting de Lisboa el centrocampista Bryan Ruiz preocupa a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) y genera un gran interrogante para los cruciales partidos de octubre por las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de Rusia 2018.

Ruiz ha sido aislado por el equipo portugués en esta temporada por razones que no están muy claras. No se le permite entrenar con el primero ni el segundo equipo, no fue inscrito y ni siquiera fue incluido en la foto oficial del club para esta campaña. Tampoco fue traspasado ni cedido en la ventana de fichajes.

"Hay una preocupación muy grande. Lo tienen prácticamente aislado, entrenando solo y sin poder practicar fútbol", manifestó el presidente de la Fedefutbol, Rodolfo Villalobos, en una declaración enviada a los medios.

Sin embargo, no ha habido una explicación oficial del club sobre lo que sucede y el futbolista tampoco a profundizado en el asunto.

"Conocemos la lealtad, disciplina y conducta de Bryan. No es un tema disciplinario por el que está sufriendo este aislamiento", expresó Villalobos.

Ruiz es una pieza clave en el engranaje de la selección de Costa Rica que le necesita en buen nivel para los partidos frente a Honduras y Panamá, del 6 y el 10 de octubre próximo, respectivamente, en los que los ticos solo necesitan un punto para clasificarse.

"Hacemos un llamado respetuoso al Sporting. Ellos tienen derecho de usar o no a Bryan en el equipo titular, en el torneo o la Liga de Campeones. Que se le permita hacer fútbol aunque sea con el equipo B y pueda mantenerse en forma", dijo el presidente de la Fedefútbol.

Al centrocampista de 31 años, que en su carrera internacional ha militado en el Gent belga, el Twente holandés, el Fulham inglés, el PSV holandés y el Sporting, le resta un año de contrato con el club portugués.

Villalobos comentó que posiblemente en los próximos días llame por teléfono al presidente del Sporting, Bruno de Carvalho, e incluso podría hacer una visita a Lisboa, con el fin de interceder por el futbolista.

La Fedefútbol también estudia la posibilidad de solicitar al Sporting que ceda a Ruiz con varios días de antelación a los estipulado por la FIFA para partidos eliminatorios y que en ese periodo se entrene con las selecciones menores del país.

El hexagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Rusia 2018 es liderado por México, ya clasificado con 18 puntos, seguido por Costa Rica (15), Panamá (10), Estados Unidos (9), Honduras (9) y Trinidad y Tobago (3).

Esta fase otorga tres boletos directos al Mundial y una repesca contra un rival de Asia.