Diego Forlán:"Esto Neymar a Messi no se lo hubiese hecho"

Montevideo, 20 sep (EFE).- El exjugador de la selección uruguaya de fútbol Diego Forlán se refirió a la polémica que protagonizaron los jugadores Neymar y Edinson Cavani, quienes discutieron por patear un tiro penal durante el partido de la Liga de Francia entre el PSG y el Lyon.

"Esto Neymar a Messi no se lo hubiese hecho y eso es lo que da bronca (rabia)", expresó el uruguayo a la radio local Sport en defensa de su compatriota.

Asimismo, señaló que la actitud del brasileño Dani Alves durante ese episodio, quien le sacó de las manos la pelota a Cavani para entregársela a Neymar, "no va".

"Ojalá que Edi (Cavani) tenga apoyo en algunos compañeros, aunque son muchos brasileños y en este caso van a apoyar a Neymar y no a él. Sinceramente me parece una injusticia total, Neymar es Neymar pero Cavani es Cavani", sostuvo.

Para el exjugador del Atlético de Madrid, entre otros equipos, la situación envuelve a dos "pesos pesados" del fútbol mundial y, a su juicio, el entrenador del PSG, Unai Emery debe intervenir para "apaciguar las aguas".

"El entrenador debe tener una voz de peso, para eso también están ahí. Estamos hablando de dos pesos pesados del fútbol mundial y en este caso depende del entrenador decidir quién va a patear los penales", aseveró.

En tanto, destacó que "los egos están en todos los equipos", por lo que los jugadores no pueden "estar peleando cada tiro libre".

"Me parece que debe haber un respeto a Cavani que es el goleador del PSG", concluyó.