El líder Unión Española visita al Antofagasta

Santiago de Chile, 21 sep (EFE).- El Unión Española del argentino Martín Palermo, líder en solitario del Transición chileno, afrontará el sábado una complicada visita al Antofagasta, tercero, en la séptima jornada.

Los dirigidos de Palermo, que suman 16 puntos y no han encajado ningún gol en lo que va del campeonato, vienen de derrotar en la jornada anterior al Universidad de Concepción por 1-0 y sólo lamentan la partida del talentoso centrocampista César Pinares, vendido al club Al Sharjah de Emiratos Árabes Unidos.

El Antofagasta, dirigido por el joven técnico argentino Nicolás Larcamón, se ha erigido en una de las sorpresas gratificantes de la temporada, con un rendimiento que lo ha encumbrado al tercer lugar de la clasificación.

En la jornada anterior, los "Pumas" del Antofagasta derrotaron al Huachipato por 1-0.

La jornada arrancará este viernes con el partido Colo Colo-San Luis, en la que el equipo albo, de irregular campaña al mando del argentino Pablo Guede, no contará con Jorge "El Mago" Valdivia, su fichaje estrella de la temporada, que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Valdivia, además, debe comparecer ante el Tribunal de Disciplina por algunos comentarios subidos de tono contra el árbitro del partido que el Colo Colo empató con el Deportes Iquique (1-1), que le podrían costar hasta cinco partidos más fuera de las canchas, aunque su club confía en que no será así.

El San Luis, que ha sorprendido por su buen nivel en algunos partidos, tropezó, sin embargo, en la jornada anterior, en la que cayó en su cancha, 0-2, ante el Santiago Wanderers.

La Universidad de Chile, vigente campeón del fútbol chileno, recibirá al Everton de Viña del Mar en otro partido de alto vuelo de la jornada, dado que el equipo de Viña del Mar ha tejido una buena campaña y está segundo, a dos puntos del líder.

En la jornada anterior, la U sufrió para remontar dos goles en contra y empatar 2-2 con el colista O'Higgins, mientras que el Everton superó por 3-1 al Palestino.

La Universidad Católica, que no ha logrado levantar cabeza y viene de empatar con el Audax Italiano (2-2), visitará al Deportes Temuco, que también ha cumplido una campaña discreta y viene de empatar a domicilio con el Curicó Unido (1-1).

- Partidos de la séptima jornada:

Viernes: Colo Colo-San Luis

Sábado: Antofagasta-Unión Española, Universidad de Chile-Everton, Universidad de Concepción-Curicó Unido

Domingo: O'Higgins-Palestino, Deportes Temuco-Universidad Católica, Santiago Wanderers-Audax Italiano y Huachipato-Deportes Iquique

Clasificación Ptos

-----------------------------

.1. Unión Española 16

.2. Everton 14

.3. Antofagasta 12

.4. Universidad de Chile 10

.5. Colo Colo 9

.6. San Luis 9

.7. Santiago Wanderers 8

.8. Audax Italiano 8

.9. Universidad Católica 7

10. U. de Concepción 7

11. Deportes Iquique 6

12. Deportes Temuco 5

13. Curicó Unido 5

14. Huachipato 4

15. Palestino 4

16. O'Higgins 2