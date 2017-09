Los líderes Boca Juniors y River Plate se miden con Vélez y Argentinos

Buenos Aires, 21 sep (EFE).- Boca Juniors y River Plate, líderes de la Superliga argentina con un pleno de 9 puntos, se medirán con Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, respectivamente, en la cuarta jornada, que comienza este viernes.

El 'Xeneize', vigente campeón del torneo, visitará el sábado a Vélez Sarsfield, el único equipo imbatido del torneo.

'El Fortín' es tercero con siete puntos y espera no solo tumbar al líder, sino conseguir un valioso triunfo para engrosar el promedio y alejarse de la zona de descenso a la segunda división.

También será un duelo de delanteros estelares. Maximiliano Romero, de solo 18 años, es el máximo anotador del torneo con cuatro goles. Con tres lo sigue Darío Benedetto, máximo artillero del certamen anterior.

El entrenador del Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, podrá alinear a su equipo ideal porque no tiene lesionados ni suspendidos.

El River Plate recibirá el domingo en el Monumental al Argentinos Juniors, que ascendió en este torneo y perdió los dos partidos que jugó.

Sin embargo, la cabeza del 'Millonario' está en el partido de esta noche ante el Jorge Wilstermann boliviano de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los directivos del River Plate pidieron que el partido se posponga al lunes para que los jugadores tengan más tiempo de descanso, pero la AFA todavía no accedió al pedido.

Ninguno de los habituales titulares del 'Millonario' presentan dolencias físicas.

El Unión, que tiene siete puntos, y el Huracán, con seis, se enfrentarían el sábado.

La jornada comenzará este viernes con los duelos Belgrano-Tigre y Patronato-Atlético Tucumám, que llega motivado tras eliminar al Independiente este martes en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

El Rojo, que se clasificó para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, visitará el sábado a Godoy Cruz.

Otro partido destacado es el que protagonizarán Racing Club y San Martín de San Juan el domingo.

Luego de su gran clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras superar la exigente serie ante el Corinthians, el equipo de Diego Cocca buscará extender su buen momento frente a los sanjuaninos.

El lunes la acción culminará con los encuentros Lanús-Newell's Old Boys y Estudiantes de La Plata-San Lorenzo.

El Estudiantes fue eliminado este martes en octavos de final de la Copa Sudamericana por el Nacional paraguayo y todavía no tiene entrenador, tras la renuncia del uruguayo Gustavo Matosas.

'El Pincha' esperar dar vuelta la página en el torneo doméstico ante San Lorenzo, que esta noche recibirá a Lanús en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras el 2-0 en la ida.

- Programa de la cuarta jornada (viernes 22 al lunes 25):

. Viernes 22/09: Belgrano-Tigre y Patronato-Atlético Tucumán.

. Sábado 23/09: Arsenal-Temperley, Huracán-Unión, Chacarita-Talleres, Vélez Sarsfield-Boca Juniors y Godoy Cruz-Independiente.

. Domingo 24/09: Colón-Defensa y Justicia, Olimpo-Gimnasia, Rosario Central-Banfield, River Plate-Argentinos Juniors y Racing Club-San Martín de San Juan.

. Lunes 25.09: Lanús-Newell's Old Boys y Estudiantes-San Lorenzo.

- Clasificación PJ G E P GF GC PTS

.1. Boca Juniors 3 3 0 0 8 1 9

.2. River Plate 3 3 0 0 7 2 9

.3. Vélez Sársfield 3 2 1 0 5 0 7

.4. Unión 3 2 1 0 5 2 7

.5. Huracán 3 2 0 1 5 4 6

.6. Patronato de Paraná 3 2 0 1 5 4 6

.7. Belgrano 3 2 0 1 4 3 6

.8. Banfield 3 2 0 1 4 4 6

.9. Colón 3 1 2 0 2 1 5

10. San Lorenzo 3 1 2 0 2 1 5

11. Talleres 3 1 1 1 6 4 4

12. Racing Club 3 1 1 1 5 3 4

13. Independiente 3 1 1 1 4 3 4

14. Newell's Old Boys 3 1 1 1 3 2 4

15. Estudiantes 3 1 1 1 2 2 4

16. Defensa y Justicia 3 1 1 1 6 7 4

17. Atlético Tucumán 3 1 1 1 2 3 3

18. Rosario Central 3 0 3 0 2 2 3

19. San Martín San Juan 3 1 0 2 3 4 3

20. Godoy Cruz 3 1 0 2 4 7 3

21. Lanús 3 1 0 2 3 6 3

22. Chacarita Juniors 2 0 2 0 2 2 2

23. Gimnasia La Plata 3 0 1 2 5 8 1

24. Temperley 3 0 1 2 2 6 1

25. Tigre 3 0 1 2 2 7 1

26. Olimpo 3 0 1 2 1 6 1

27. Argentinos Juniors 2 0 0 2 2 4 0

28. Arsenal 3 0 0 3 1 4 0.