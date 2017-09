Lindegaard, exportero del United, ficha por el Burnley por un año

El Burnley ha cerrado este jueves el fichaje hasta final de temporada del guardameta internacional danés Anders Lindegaard, que se encontraba sin equipo.

Lindegaard, de 33 años, antiguo jugador del Manchester United, llega para reforzar la portería, mermada tras la lesión de larga duración del arquero titular, Tom Heaton, quien se recupera tras una operación en el hombro.

"Éste es un sitio honesto y de gente trabajadora de verdad, y estoy encantado estar aquí. Estoy aquí para pelearle la titularidad a los porteros; me siento bien y quiero jugar. Vengo con mucho entusiasmo y ganas de trabajar", dijo el danés, en unas declaraciones a la página web de su nuevo equipo.

Lindegaard, que peleará el puesto de número uno con Nick Pope -jugó los dos últimos partidos del Burnley- hasta el regreso de Heaton, se encontraba sin equipo después de desvincularse, el pasado 30 de junio, del Preston North End (jugó 10 partidos y recibió 18 goles el curso pasado).

"He visto los dos primeros encuentros de Nick y lo ha hecho muy bien. Tengo mucho respeto por él", declaró el portero, que cerró su incorporación después de una semana a prueba en los 'Clarets'.

"He pasado una semana muy buena y me he llevado una grata impresión del club y de la gente aquí. Es muy difícil no encajar. Desde el primer día vi que el ambiente era muy positivo, y eso se ha visto reflejado en el buen arranque de temporada", apuntó.

Internacional en cinco ocasiones con la absoluta de Dinamarca, Lindegaar jugó cinco temporadas en el Manchester United, antes de recalar en el West Bromwich Albion en agosto de 2015 y en el Preston seis meses después.