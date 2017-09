Lopetegui afirma que la situación en Cataluña no perturba a la selección

Alicante, 21 sep (EFE).- Julen Lopetegui, seleccionador español de fútbol, descartó hoy en Alicante que la actual situación política en Cataluña pueda enturbiar el ambiente del equipo español y la relación de los aficionados con los jugadores catalanes.

"Todos estamos muy contentos de este ambiente de alegría e ilusión, aunque no de euforia porque no se ha ganado nada. Solo nos centramos en lo deportivo y de lo demás ni lo hemos mencionado ni es el momento", comentó en alusión a la situación en Cataluña.

Así lo indicó en la presentación del partido que disputará España ante Albania el 6 de octubre en el estadio José Rico Pérez, estadio que el seleccionador ha visitado para dar su visto bueno tras haber sido renovado su terreno de juego.

"El césped estará en perfectas condiciones", indicó Lopetegui, quien admitió que guarda buenos recuerdos del estadio José Rico Pérez, escenario de su debut con la selección sub-21 ante Croacia, en 2012, en un encuentro que acabó 6-0.

Lopetegui vaticinó un partido "duro" ante Albania, ya que recordó que esta selección logró la clasificación para la pasada Eurocopa, aunque confió en que España pueda sacar adelante los tres puntos en un partido que en caso de victoria certificará su presencia en el próximo Mundial de Rusia.

El seleccionador se mostró convencido de la respuesta masiva de los aficionados de Alicante y afirmó que, tal y como ya comentó en los anteriores partidos, el aliento de los seguidores "ayuda mucho" a los jugadores.

El técnico no adelantó detalles sobre la convocatoria, aunque sí aclaró que en España no hay "reservas ni titulares, sino jugadores de la selección".

"Nos jugamos tres puntos importantes y somos conscientes de la dificultad, por lo que trataremos de ofrecer la mejor versión", concluyó.