Olimpia y Guaraní buscan reinar en solitario el Clausura paraguayo

Asunción, 21 sep (EFE).- Olimpia y Guaraní, los dos líderes del torneo Clausura, afrontan la novena fecha, entre el viernes y el domingo, con dos complicadas citas en campo ajeno, el primero contra Libertad, el actual campeón, y el Aborigen contra un Cerro Porteño que busca la redención tras su eliminación de la Sudamericana.

A Olimpia le urge dar el do de pecho el sábado para hacerse con un título que se le escapa en los últimos años, y tras la decepción que supuso su último partido en casa, en el que empató contra el modesto Independiente.

Tendrá enfrente el sábado a un Libertad, sexto de la tabla, que no está atinado y ofreció su rostro más olvidable este martes al caer derrotado ante el colista, Deportivo Capiatá (1-0).

El partido había sido aplazado a esa fecha después de que un día antes se suspendiera el duelo debido a los apagones del sistema eléctrico de la cancha de los capiateños.

En Guaraní las sensaciones no podían ser mejores, tras vencer el fin de semana a domicilio al difícil Sol de América (0-2), que ahora esta el noveno.

Ese encuentro será también una oportunidad también para observar la capacidad de reacción de su rival, un Cerro Porteño que el martes dijo adiós a la Copa Sudamericana al perder en Barranquilla contra el colombiano Junior (3-1).

En el ojo del huracán está el técnico del Ciclón, el colombiano Leonel Álvarez, a quien se confió la tarea de armar un bloque que de momento sigue sin cuajar.

General Díaz, tercero y a tres puntos de los dos cabezas de la tabla, recibirá el viernes en casa a Sportivo Luqueño, cuarto y a dos puntos del rival.

A quien apremian los buenos resultados es a Nacional, que mientras brilla en la Sudamericana, donde el martes se clasificó a cuartos de final al derrotar a domicilio al argentino Estudiantes (0-1), en el torneo local está haciendo alarde de una mediocridad que le mantiene en el fondo de la clasificación.

Tendrá una ocasión para enderezar la nave el domingo, en su partido contra Independiente Campo Grande.

Programación

Viernes, 22 de septiembre

General Díaz-Sportivo Luqueño

Sportivo Trinidense-Rubio Ñu

Sábado, 23 de septiembre

Libertad-Olimpia

Deportivo Capiatá-Guaraní

Domingo, 24 de septiembre

Cerro Porteño-Guaraní

Independiente Campo Grande-Nacional.