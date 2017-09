1-0. El Santos costarricense clasifica a la final de la Liga Concacaf

San José, 21 sep (EFE).- Con un gol de Kenny Cunningham el Santos costarricense derrotó hoy por 1-0 al Árabe Unido panameño y se clasificó para la final de la Liga Concacaf, en la que se enfrentará al Olimpia hondureño.

La solitaria anotación de Cunningham al minuto 86 inclinó la balanza en el Estadio Nacional de San José, en una serie semifinal muy pareja y cuyo partido de ida en Panamá había terminado igualado a cero.

Esta es la primera participación en un torneo internacional del Santos, un humilde equipo con sede en el Caribe costarricense y que ha jugado el certamen de Concacaf en el Estadio Nacional de San José debido a que su estadio no reúne las condiciones requeridas.

La ansiedad de ambos equipos en el primer tiempo no evitó que las jugadas de gol se presentaran en las dos porterías, principalmente en la del costarricense Alejandro Gómez, figura del Santos con dos tapadas providenciales.

La primera de ellas ante un remate de Renán Addles que amenazaba con meterse en la escuadra y la segunda con una estirada abajo ante un disparo potente de Nelson Barahona.

El Santos se notaba demasiado acelerado a la hora de atacar y pese a ello dispuso de un par de ocasiones a través de Kenny Cunnigham, cuyos cabezazos se escaparon a un costado del marco de Miguel Lloyd.

El conjunto costarricense ingreso más entonado en la segunda parte, presionando la salida del rival y adueñándose del control de la pelota para buscar el triunfo que le diera el pase a la final del torneo regional.

Edder Solórzano estuvo cerca de abrir el marcador cuando eludió al portero, pero adelantó demasiado el balón y no pudo rematar a portería.

Dos tiros libres en el borde del área fueron enviados a las nubes por los ticos Dixon y Rodríguez, y luego hizo lo mismo el panameño Barahona.

A 15 minutos del final y cuando el Santos más dominaba el compromiso, un contragolpe conducido por Barahona terminó en una escapada en solitario de Small, cuyo remate cruzado fue repelido con la pierna izquierda por el portero Gómez.

El mejor juego del conjunto costarricense en el segundo tiempo recibió su premio a cuatro minutos del final cuando un pelotazo superó a la defensa panameña y la pelota cayó en los pies de Kenny Cunningham, quien definió con clase por encima del portero.

Sin tiempo para una reacción, el Árabe Unidos no dispuso de más ocasiones para anotar.

Ficha técnica

Santos: Alejandro Gómez, Edder Monguío, José Garro, Juan Madrigal, Ian Smith, Michael Barquero (Cristhiam Lagos, m.68); Wilmer Azofeifa (Diego Díaz, m.80), Osvaldo Rodríguez, Edder Solórzano; Kenny Cunningham y Kenneth Dixon (Starling Matarrita, m.54). Entrenador: Johnny Chaves.

Árabe Unido: Miguel Lloyd, Rigoberto Niño, Rolando Algandona, Ángel Patrick, José Garibaldi (Azmahar Ariano, m.88), Daniel Ortiz; Cristhian Valencia, José González, Nelson Barahona; Carlos Small (Gabriel Pino, m.83) y Renán Addles (Josimar Gómez, m.65). Entrenador: Juan Guzmán.

Árbitro: El guatemalteco Mario Escobar. Amonestó a Dixon, Lagos y Garibaldi.

Gol: 1-0, m.86: Kenny Cunningham.

Incidencias: Partido de vuelta de las semifinales de la Liga Concacaf, disputado en el Estadio Nacional de Costa Rica ante una escasa presencia de aficionados.