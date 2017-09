El América de ´Polilla´ Da Silva busca huir del descenso ante el Once Caldas de Maturana

Bogotá, 22 sep (EFE).- El América de Cali, que dirige el uruguayo Jorge 'el Polilla' da Silva, buscará este sábado, en su visita al irregular Once Caldas del exseleccionador Francisco Maturana, una victoria que le permita alejarse de las posiciones de descenso directo.

El equipo caleño ocupa el antepenúltimo puesto en la tabla del descenso, que suma los puntos de los últimos tres años.

Para este encuentro, el América, undécimo en la clasificación con con 15 puntos, no contará por suspensión con sus dos laterales titulares, Iván Vélez y Juan Camilo Angulo, vitales en el partido del fin de semana pasado que ganaron por 3-1 al Atlético Huila.

"Ambos fueron importantes en los goles que hizo el equipo (...) pero el América tiene una plantilla grande, importante, y veremos quienes son los que los reemplazan", dijo Da Silva a periodistas.

El Once Caldas perdió el fin de semana pasado por 1-0 en su visita a Jaguares y ocupa el puesto 18 con 13 puntos en doce fechas jugadas.

El exseleccionador Francisco Maturana, quien dirige al club de Manizales, no podrá contar para este partido con los centrocampistas Elkin Soto y Julián Guillermo, expulsados en la fecha pasada.

El Independiente Santa Fe, que orienta el uruguayo Gregorio Pérez y lidera el torneo con 31 puntos, espera sellar este sábado su clasificación a la fase final del torneo en su visita al Atlético Bucaramanga, penúltimo clasificado.

El equipo de Bogotá no podrá contar con el goleador Wilson Morelo, a quien recuperó la fecha pasada, jugó, se volvió a lesionar y estará por lo menos 10 semanas fuera de las canchas.

"Hay que ponerse en el lugar de él, lamentablemente está triste pero bueno, es algo que le toca vivir pero que va superar porque tenemos la esperanza de que podamos contar con él antes de finalizar el torneo", declaró Pérez.

Con su visita al Envigado, el Atlético Nacional, que dirige el español Juan Manuel Lillo, buscará este domingo mejorar la imagen dejada en sus dos últimos partidos: la victoria agónica por 3-2 sobre Millonarios y luego la derrota por 2-0 ante el Deportivo Pasto.

Lillo no podrá contar con su estrella, el guardameta argentino Franco Armani, expulsado en el encuentro con el Pasto.

Millonarios, en cuyo banquillo está el argentino Miguel Ángel Russo, espera volver al grupo de ocho clasificados cuando reciba al Deportivo Pasto en Bogotá, este domingo.

Los partidos Patriotas-Junior y Atlético Huila-Alianza Petrolera, fueron aplazados por la huelga de pilotos de la aerolínea Avianca que dificulta el traslado de los deportistas a otras ciudades del país.

- Partidos de la treceava jornada:

09.22: Cortuluá-Jaguares de Córdoba.

09.23: Tigres-La Equidad, Independiente Medellín-Rionegro Águilas, Atlético Bucaramanga-Independiente Santa Fe y Once Caldas-América de Cali.

09.24: Millonarios-Deportivo Pasto, Deportivo Cali-Deportes Tolima y Envigado-Atlético Nacional.

Aplazados: Patriotas-Junior de Barranquilla y Atlético Huila-Alianza Petrolera.