El ´clásico blanco y negro´ con Olimpia es una final para Libertad, dice Jubero

Asunción, 22 sep (EFE).- El entrenador del Libertad, el español Fernando Jubero, dijo hoy que el partido de este sábado contra el Olimpia en el conocido como 'Clásico blanco y negro', "es una auténtica final" si quieren seguir vivos en el torneo Clausura paraguayo.

Libertad, que si bien cumple una buena campaña en la Copa Sudamericana donde esta semana se clasificó para los cuartos de final, está mostrando una cara opuesta en la Liga local, advirtió.

Los de Jubero son séptimos con dos victorias en nueve fechas.

La décima jornada, que se jugará este fin de semana será, según Jubero, el momento donde ya "no hay margen de error".

"Nosotros, en el caso de perder, nos vamos a poner muy cuesta arriba y por nuestra cabeza no pasa eso", precisó.

Libertad, que al menos afrontará la cita en casa y con su público, se encuentra a 10 puntos del Decano, que comparte desde la última fecha liderato con Guaraní.

"Los dos equipos obviamente van a salir con la intención de ganar el partido. Obviamente ellos juegan con la ventaja de tener una diferencia muy grande con respecto a nosotros y es un partido donde nosotros tenemos mucho que perder", señaló el técnico.

La única alegría para Jubero en la previa del partido es la vuelta a la portería del arquero uruguayo Rodrigo Múñoz, lesionado desde el comienzo del Clausura.

Si bien para el Gumarelo el envite es crucial, para Olimpia también es de suma importancia para mantener la pugna con el Aborigen en lo alto de la tabla.

El Decano, que ya solo disputa el Clausura por el resto de la temporada, es el único equipo del torneo que todavía no ha sido derrotado, con cinco victorias y cuatro empates.

El equipo dirigido por Éver Almeida llega a la fecha con sus dos principales artilleros en racha. Walter González es el máximo goleador del Clausura con siete dianas y Néstor Camacho le sigue de cerca con cinco tantos.

Olimpia también es el equipo menos goleado, pues solo ha encajado cinco dianas. Y el Gumarelo no pasa por su mejor momento anotador pese a tener jugadores consolidados en el ataque, como Santiago Salcedo y Óscar 'Tacuara' Cardozo.

Sin embargo, parece que los atacantes de Libertad solo afinan puntería en competiciones internacionales y cuando llegan frente al arco de equipos paraguayos marran sus oportunidades, ya que apenas han anotado en todo el torneo ocho goles, casi los mismos que González solo para Olimpia.

"Necesitamos un poco transferir esa imagen que estamos teniendo en la Copa (Sudamericana) al torneo local. En la Copa estamos mostrando una cara y en el torneo local otra", dijo Jubero.