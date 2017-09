El derbi Juventus-Torino destaca en la sexta jornada de la Serie A

Roma, 22 sep (EFE).- El derbi entre Juventus y Torino es el partido más destacado de la sexta jornada de la Serie A italiana (Primera División), en la que el Nápoles, que comparte el liderato con los propios "bianconeri", visitará el campo del ascendido Spal.

Juventus y Nápoles siguen con el pleno de puntos tras cinco jornadas y buscarán prolongar su racha positiva para mantener su ventaja sobre el Inter de Milán, tercero, que recibirá en San Siro al Génova.

El derbi de Turín se jugará el sábado a las 20.45 locales (18.45 GMT) y medirá al Juventus con un Torino en gran estado de forma, que llega al Allianz Stadium como invicto y con 11 puntos conseguidos en cinco partidos.

Será un partido de gran importancia también para el argentino Gonzalo Higuaín, muy criticado por sus últimas decepcionantes prestaciones, que buscará volver al gol ante un rival al que el año pasado le endosó tres dianas (dos en la ida y una en la vuelta).

El vigente campeón de Italia saltará al campo conociendo ya el resultado del Nápoles, que visitará al Spal de Ferrara a las 18.00 locales (16.00 GMT).

El equipo del técnico Maurizio Sarri está en estado de euforia tras golear 4-1 en el campo del Lazio liderado por el español José Callejón y el belga Dries Mertens, que fue protagonista en ese encuentro con un gran gol de vaselina desde fuera del área.

La jornada se abrirá a las 15.00 (13.00 GMT) con el Roma, rival europeo del Atlético Madrid, que recibirá al Udinese en el Estadio Olímpico.

Tras un comienzo tímido, los romanos han ido creciendo en las últimas semanas y llegarán a la cita de mañana tras encadenar dos victorias consecutivas (ante Hellas Verona y Benevento) con 7 goles a favor y 0 recibidos.

El Inter, tercer clasificado, se enfrentará al Génova con el objetivo de volver a la senda del triunfo tras el empate a uno contra el Bolonia mientras que el Milan, cuarto, visitará el difícil campo del Sampdoria.

Tras revolucionar su equipo con once fichajes en el mercado veraniego, el club "rossonero" está protagonizando prestaciones de buena autoridad y el partido de Marassi será una prueba significativa para medir el real valor del conjunto del técnico Vincenzo Montella.

Entre los demás encuentros, el Lazio y el Fiorentina buscarán reaccionar tras las últimas derrotas ante el Hellas Verona y el Atalanta, respectivamente.

El conjunto romano es sexto y cuenta con una buena oportunidad para recortar distancias con la zona noble de la tabla, al enfrentarse contra un Verona que aún no ha conocido la victoria en este comienzo de curso.

En la zona baja de la tabla, el colista Benevento visitará al Crotone penúltimo, en un partido que cuenta con particular importancia de cara a la lucha por la permanencia de los dos equipos sureños.

El programa de la jornada se completa con los duelos Sassuolo-Bolonia y Cagliari-Chievo Verona.

.

Programa de la sexta jornada:

. Sábado 23 septiembre

15.00 Roma-Udinese

18.00 Spal-Nápoles

20.45 Juventus-Torino

Domingo 24 septiembre:

12.30 Sampdoria-Milan

15.00 Cagliari-Chievo Verona

15.00 Crotone-Benevento

15.00 Inter-Génova

15.00 Hellas Verona-Lazio

18.00 Sassuolo-Bolonia

20.45 Fiorentina-Atalanta