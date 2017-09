Neymar felicita a Thiago Silva, que cumple 33 años

París, 22 sep (EFE).- El brasileño Neymar felicitó hoy a su compatriota y compañero en el París Saint-Germain (PSG), Thiago Silva, quien cumplió 33 años.

"Feliz cumpleaños a mi capitán Thiago Silva. Además de amigo, es uno de los mejores defensas que he visto... Celebro no solo tu día de cumpleaños, como tu amistad fraternal", dijo en su cuenta de Instagram Neymar, quien se quedó fuera de la convocatoria en el partido de mañana Montpellier por un golpe en un pie.

La estrella brasileña, de 25 años, está en el centro de la polémica por su disputa con su compañero de equipo uruguayo Edinson Cavani, con el que discutió el pasado domingo para decidir quién lanzaba un penalti en el triunfo liguero ante el Lyon (2-0).

Thiago Silva, formado en el Esporte Clube Juventude de Caxias do Sul (Brasil) y exjugador del Fluminense, milita desde 2012 en el PSG, club al que llegó procedente del Milan a cambio de unos 40 millones.

Con el PSG, ha ganado cuatro Ligas francesas y tres Copas, entre otros títulos nacionales.

Sin embargo, en la Liga de Campeones, su techo ha sido los cuartos de final.