River, con goleada escandalosa, Lanús, Gremio y Barcelona, los semifinalistas

Bogotá, 21 sep (EFE).- River Plate acapara la máxima atención de la Copa Libertadores 2017 tras la escandalosa goleada por 8-0 sobre el Wilstermann boliviano de este jueves, que le permite estar en las semifinales con el también argentino Lanús, el brasileño Gremio y el ecuatoriano Barcelona.

El equipo Millonario necesitaba remontar el 3-0 en contra del duelo de ida en Cochabamba y fue en su estadio, un Monumental que se estremeció de emoción, donde jugó uno de los mejores partidos de su rica historia en el torneo.

El triunfo le permite a River imponer dos nuevos récords para instancias de cuartos de final, semifinales o final de la Libertadores: ser el primer equipo que marca ocho goles y el primero que tras caer por tres tantos o más en la ida, gana en el primer tiempo de la vuelta por cuatro.

Asimismo, Ignacio Scocco se convirtió en el primer jugador que anota cinco goles en una fase de cuartos de final.

River Plate llegará a semifinales como el cuadro más goleador del certamen en la edición actual con 25 dianas, aunque hasta antes del 8-0 era el segundo más efectivo en la portería contraria con 17, uno menos que Gremio.

También lo hará como el gran candidato al título así su entrenador, Marcelo Gallardo, haya aterrizado la magnitud de la goleada a los bolivianos: "Hoy acertamos, lo que no quiere decir que sea definitivo. Esto es fútbol. No hay una matemática exacta", dijo.

River protagonizará la semifinal argentina frente al Lanús, vencedor por 4-3 en la tanda de penaltis al San Lorenzo luego de ganar la vuelta por 2-0 en los 90 minutos e igualar la serie 2-2.

El conjunto del sur de Buenos Aires también avanza a esta instancia con méritos dado que fue primero en la fase de grupos ante rivales como el Chapecoense y el Nacional uruguayo, mientras que en octavos eliminó al The Strongest boliviano y en cuartos jugó de David para tumbar a un Goliat como el San Lorenzo.

La otra semifinal presentará a un equipo que no aparecía en la lista de invitados, el Barcelona de Guayaquil, que llegará a la fiesta de los cuatro mejores con méritos indiscutibles y dispuesto a dar el batacazo al tercer rival brasileño que se le atraviesa en el camino: Gremio.

El Ídolo del Astillero dejó en octavos al Palmeiras mediante una tanda de penaltis en Sao Paulo y en cuartos le asestó una derrota por 0-1 al Santos en Vila Belmiro en los duelos de vuelta.

Esta vez decidirá su suerte como local en el Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil, donde podría reaparecer su mejor jugador del torneo, el goleador uruguayo Jonatan Álvez, autor del tanto ganador frente al Santos pero a quien el temperamento suele traicionar dentro y fuera de las canchas como en Vila Belmiro.

Gremio es el otro equipo que tras ser señalado como favorito al título desde la fase de grupos, aún puede soñar con levantar la Copa. Apenas ha perdido un partido, frente al Deportes Iquique chileno, suma 19 goles y marcó en nueve de sus diez presentaciones en la actual edición.

Dirigido por Renato Gaúcho, el conjunto de Porto Alegre ha jugado un fútbol rápido, dominante y en el que siempre busca el arco del rival. A domicilio únicamente se fue en blanco en el 0-0 de la ida de octavos frente al Botafogo y su carta ganadora es el argentino nacionalizado paraguayo Lucas Barrios.

- Resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final:

21.09 River Plate (ARG) 8-0 Wilstermann (BOL) Ida: 3-0

21.09 Lanús (ARG) 2-0 San Lorenzo (ARG) Ida: 2-0

Tanda de penaltis: 4-3

20.09 Gremio (BRA) 1-0 Botafogo (BRA) Ida: 0-0

20.09 Santos (BRA) 0-1 Barcelona (ECU) Ida: 1-1

- Clasificación de goleadores:

Con 8: Alejandro Chumacero (The Strongest).

Con 6: Ignacio Scocco (River Plate), Lucas Barrios (PAR-Gremio), José Sand (Lanús) y Fred (Atlético Mineiro).

Con 5: Jonatan Álvez (URU-Barcelona), Luan (Gremio), Rodrigo Pimpao (Botafogo), Matías Alonso (URU-The Strongest), Juan Cazares (ECU-Atlético Mineiro), Nicolás Blandi (San Lorenzo) y Fernando Zampedri (Atlético Tucumán).

Gabriel Briceño Fernández