El Barcelona y el Atlético no fallan; Ceballos salva al Real Madrid

Madrid, 23 sep (EFE).- El Barcelona prolongó su pleno de victorias en el derbi catalán en Girona (0-3) para mantener su autoridad en la competición que realza la racha del Atlético Madrid, superior al Sevilla e instaurado como principal perseguidor del conjunto de Ernesto Valverde.

El Real Madrid, por su parte, subrayó la falta de puntería que le acompaña últimamente. La irrupción de Dani Ceballos, autor de sus dos goles ante el Alavés, evitó que las dudas de su equipo se ampliaran. El Málaga, por su parte, sumó su primer punto en la Liga de forma meritoria. Con un jugador menos y dos goles en contra frente el Athletic (3-3).

Una nueva victoria del Barcelona cerró la jornada del sábado en el "nuevo derbi catalán" que enfrentó al cuadro azulgrana con el Girona. Envuelto en un clima muy político, en el que se escuchó "Els Segadors", y se vieron banderas esteladas y carteles a favor del "sí" al referéndum de Cataluña, el equipo de Ernesto Valverde ganó con comodidad 0-3 con una pizca de suerte.

Los dos primeros tantos del Barcelona se los marcó en propia meta el Girona. Primero, lo hizo Aday Benítez en el minuto 17 y, después, ya en la segunda parte, Gorka Iraizoz emuló a su compañero. El tercero, obra del uruguayo Luis Suárez, sirvió para confirmar una nueva victoria azulgrana que le asienta en el liderato de la Liga.

Previamente, en el Wanda Metropolitano, en sesión matinal, el Atlético Madrid continuó con la fiesta que inició en su nuevo estadio la pasada semana con una victoria en la inauguración del campo. A esos tres puntos que sumó ante el Málaga, le siguieron otros tres en San Mamés y, este sábado, cerró su semana mágica derrotando al Sevilla.

El conjunto andaluz, que aún no había perdido, sucumbió al encanto del Metropolitano del que Diego Simeone parece haberse enamorado: "cuando la gente grita en el Metropolitano, parece un circo romano", afirmó después del choque.

Ese ambiente atronador ayudó al Atlético a llevarse el partido gracias a los tantos del belga Yanick Carrasco en el primer minuto de la reanudación y del francés Antoine Griezmann a falta de veinte para el final.

Antes, en la primera parte, Pablo Sarabia y Filipe Luis estrellaron sendos disparos en el palo, pero el cuadro rojiblanco fue el más efectivo. De momento, en el Metropolitano, seis de seis puntos y cero goles encajados. El Atlético, suma y sigue.

El Real Madrid jugó con fuego. Los hombres de Zinedine Zidane tenían que afrontar un compromiso complicado en Vitoria por los últimos resultados negativos en Liga. A siete puntos del Barcelona antes de empezar la jornada, no había más opciones de fallar. La derrota ante el Betis por 0-1 y los empates contra Levante (1-1) y Valencia (2-2), obligaban a sumar tres puntos sí o sí.

El técnico blanco apostó de nuevo por las rotaciones y, aunque se llevó el partido, algo falla en esa política que no tiene los mismos resultados que el pasado curso. El plan B también gana y sabe sufrir, pero ya no brilla como antes.

Aún así, con el galés Garteh Bale y el croata Luka Modric en el banquillo, pensando en el choque ante del Dortmund, el Real Madrid consiguió los tres puntos con una gran actuación de Dani Ceballos. Junto a Lucas Vázquez y Nacho Fernández, fue una de las novedades de la alineación blanca.

El ex jugador del Betis firmó un doblete con un tanto marca Isco, tras un disparo desde la frontal del área muy similar a los que hace el centrocampista malagueño, y con otro, también en la primera parte, de delantero oportunista.

Sus tantos sirvieron para suplir la mala suerte de Cristiano Ronaldo, que jugó su segundo partido en Liga y volvió a irse de vacío. El portugués pudo marcar con un lanzamiento espectacular al palo y se quedó sin celebrar un gol.

Sí lo celebró el Alavés, que, por medio de Manu García, por fin se estrenó en Liga aunque no le sirvió para nada: en su primer partido sin Luis Zubeldía en el banquillo y con Gianni di Biasi en el horizonte, sigue con cero puntos.

El Málaga tenía una final después de cinco jornadas en las que la palabra "derrota" lucía siempre en las crónicas de los partidos. El conjunto andaluz afrontó el choque ante el Athletic después de perder 5-0 contra el Valencia y de vivir una semana atípica.

En ella, Míchel desveló que apartó a Javier Ontiveros por haber dado un "me gusta" en una red social a un comentario del jugador del Valencia Antonio Lato después de la amplia derrota en Mestalla. Sin embargo, el técnico madrileño también hizo lo mismo con un comentario de Dani Parejo sobre una imagen de los jugadores valencianista celebrando uno de los goles al Málaga.

En medio de todo ese lío, apareció el fútbol, que es lo más importante. Y, el Málaga, en esa "final", salió con vida en un partido loco que en la primera parte acabó 1-1 con el gol de penalti de Aritz Aduriz y el tanto del uruguayo Diego Rolán.

En la reanudación marcó Iñaki Williams, después fue expulsado el serbio Zdravko Kuzmanovic, Williams cerró su doblete y puso un 1-3 en el marcador que parecía definitivo para Míchel. Su cabeza tenía pinta de rodar sin remedio y entonces aparecieron el francés Paul Baysse y Rolán, para salvar a su entrenador y, ya de paso, dar el primer punto al Málaga.