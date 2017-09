Gabi, Lucas, Vrsaljko y Vietto, en el once atlético; Vázquez, en el Sevilla

Madrid, 23 sep (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, presenta las novedades de Sime Vrsaljko, Lucas Hernández, Gabi Fernández, Luciano Vietto y Yannick Carrasco en el once ante el Sevilla, en el que su compatriota Eduardo Berizzo cuenta de inicio en el centro del campo con Franco Vázquez.

La alineación, de la que salen José María Giménez, Diego Godín, Thomas Partey, Ángel Correa y Nico Gaitán respecto al miércoles en San Mamés, está formada por Jan Oblak; Sime Vrsaljko, Stefan Savic, Lucas Hernández, Filipe Luis; Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Gabi Fernández, Yannick Carrasco; Luciano Vietto y Antoine Griezmann.

En el Sevilla es el once previsto, salvo por la presencia de Franco Vázquez. El equipo andaluz juega con Sergio Rico; Gabriel Mercado, Daniel Carriço, Clement Lenglet, Lionel Carole; N'Zonzi; Jesús Navas, Franco Vázquez, Ever Banega, Pablo Sarabia; y Luis Muriel.