Lucas: "Cualquier jugador que juega lo hace bien y eso se ve en resultados"

Madrid, 23 sep (EFE).- El defensor francés del Atlético de Madrid Lucas Hernández destacó, tras la victoria de su equipo por 2-0 contra el Sevilla, que "cualquier jugador" de la plantilla que sale "lo hace bien o mejor" y eso "se ve en los resultados", como ha ocurrido hoy al no jugar el central uruguayo Diego Godín.

"Se está viendo, cualquier jugador que juega lo hace bien o lo mejor que puede, y eso se ve en los resultados y el juego. Es bueno porque es sano que haya competitividad y, a seguir así, para seguir mejorando como equipo", comentó Lucas, al ser preguntado por las rotaciones que está aplicando en este inicio de temporada el entrenador argentino Diego Pablo Simeone.

Esa competencia interna es "buena para el equipo" y "se está notando", aseguró el zaguero francés. "Estamos por el buen camino, entrenando bien, la competencia es sana, y solo nos queda seguir así, no bajar los brazos y seguir como estamos", añadió.

En lo personal, Lucas se mostró satisfecho al ser titular hoy junto al montenegrino Stefan Savic en el centro de la zaga, una posición que es en la que más le cuesta rotar a Simeone, ya que "le duele en el alma" dejar fuera a alguno de los centrales, según dijo en la rueda de prensa.

"Desde que llegué aquí siempre he trabajado para jugar. En cada partido que me ha dado la confianza lo he devuelto en el terreno de juego y sigo haciendo lo mismo, entrenando día a día para ser titular y darlo todo para seguir estando", declaró Lucas al respecto.

El central galo se llevó una de las primeras ovaciones del partido en una carrera de área a área que acabó con un choque contra el meta sevillista Sergio Rico, una cabalgada con la que acabó "muerto".

"La carrera bien, pero acabé muerto. Este campo es increíble, tanto la gente como nosotros nos sentimos muy unidos, éste es el camino, nosotros lo notamos", destacó.

Respecto al delantero hispanobrasileño Diego Costa, cuyo retorno del Chelsea está más cerca tras el principio de acuerdo entre el club inglés y el Atlético, Lucas opinó que será "un plus" para el equipo a partir de enero, cuando pueda ser inscrito tras terminar la sanción de la FIFA.

"Va a ser un plus para nosotros, es un jugador importante. Aunque a día de hoy no es oficial, pero sabemos que va a llegar. Contento de que esté con nosotros y esperamos que nos haga crecer", dijo.

Respecto a si este camino les puede llevar a aspirar algo más que la tercera plaza de LaLiga Santander, Lucas dijo que en el equipo viven "día a día" pero están "en el buen camino" y les queda "mucho recorrido".

"Nuestra filosofía es ir paso a paso y siempre será ese camino. Luego está claro que cuanto mas avance la Liga y las competiciones veremos en qué estado estamos, a día de hoy estamos contentos de estar como estamos. Todavía no hemos hecho nada, la Liga acaba de empezar y tenemos mucho por delante", finalizó.