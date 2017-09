Miguel Ángel Portugal: ´La liga india tiene mucha hambre por crecer´

León, 23 sep (EFE).- Su trayectoria le delata y confirma su carácter itinerante dispuesto a asumir nuevos retos y conocer otros mercados futbolísticos, por lo que el burgalés Miguel Ángel Portugal está a punto de afrontar su primera experiencia en la Superliga india, una competición de la que afirma, en entrevista con Efe, que "tiene mucha hambre por crecer"

Después de su paso por Bolivia, Brasil o Argelia, las buenas relaciones con el director general de la Academia Aspire de Catar, Iván Bravo, con el que coincidió en el Real Madrid y el hecho de que este grupo -accionista mayoritario de la Cultural- llegara a un acuerdo para la gestión deportiva del Delhi Dynamos FC, allanó el camino para que Portugal se convirtiera en el sustituto de Gianluca Zambrotta al frente de este equipo.

Precisamente esta vinculación ha permitido que el conjunto indio realice hasta el próximo 30 de septiembre una concentración en la capital leonesa antes de viajar al Centro Deportivo de la Academia Aspire en Doha (Catar), preámbulo del inicio liguero.

El extécnico del Real Valladolid o Racing de Santander puede presumir de un cartel internacional donde destacan el título liguero con el Bolivar FC o la clasificación del Atlético Paranaense brasileño para la Copa Libertadores, aunque su última etapa en el FC Constantine argelino concluyera con su salida por impagos.

Ahora se le presenta "un nuevo reto", la emergente "Hero Indian Super League", con tan solo cuatro años de andadura, que cuenta con una decena de equipos y un peculiar formato, ahora ya de ocho meses de competición -no los tres iniciales- que obliga a la selección previa de 15 jugadores nacionales, a imagen de la Liga Profesional Estadounidense de baloncesto (NBA).

A pesar de ser una liga "con mucho camino por recorrer", Miguel Ángel Portugal ya advierte que tiene "mucha hambre por crecer", ya que intenta acercarse a lo que ya han conseguido otras competiciones asiáticas como la china o japonesa, aunque todavía "muy lejana de ambas" en muchos aspectos, también el económico.

Sin embargo, el técnico español recuerda que el país, a pesar de haber vivido siempre en lo deportivo a la sombra del cricket dispone de un gran valor, "los millones de habitantes, con muchos niños que pueden empezar a nutrir los equipos, porque la ilusión por el fútbol ha ido creciendo exponencialmente".

Por ello, Portugal recomienda a muchos jugadores españoles "que quizá puedan ya tener agotado su cartel en otras competiciones", que prueben en la Superliga india "donde tienen una salida también muy interesante en el aspecto económico".

De hecho, entre los jugadores extranjeros elegidos por él para su proyecto al frente del Delhi Dynamos FC cuenta con Edu Moya con dilatada trayectoria en equipos como Tenerife, Recreativo de Huelva o Celta de Vigo, junto al nigeriano Kalu Uche que pasara por Español, Levante o Almería.

A ellos ha unido otros jugadores con los que coincidió en el Atlético Paranaense en Brasil como Matías Mirabaje o Paulinho Dias, además de prometedores talentos como el central internacional venezolano Gabriel Cichero o los jóvenes holandeses Guyón Fernández y Jeroen Lumu.

Su nueva andadura con el Delhi Dynamos al que dirigiera, además del italiano Zambrotta otra leyenda como el lateral brasileño del Real Madrid Roberto Carlos, no le impide a Miguel Ángel Portugal seguir aspirando a encontrar en el futuro nuevo acomodo en el fútbol español.

"No renuncio a nada, pero es cierto que hay muy pocos banquillos y, aunque fuera de España se busca experiencia y un profesional con buen currículo, aquí se piensa que quizá mi etapa haya pasado cuando es mentira, porque un técnico con más experiencia sabrá afrontar mejor cualquier tipo de situación", recalca.

Sin embargo, sus pretensiones se centrarían en un proyecto "en Primera División, porque la Segunda es más para gente que empieza y con juventud", a pesar de que su última etapa en el fútbol español la viviera en el Real Valladolid donde, recuerda, "a pesar de hacer bien las cosas, pasó lo que pasó".