Pinchazo del PSG sin Neymar

El Paris Saint Germain, que no contó con el brasileño Neymar por lesión, se dejó en Montpellier los primeros puntos de la temporada, tras empatar sin goles en su encuentro de la séptima jornada de la Liga de Francia.

El equipo de Unai Emery, que solo cambió de su once inicial habitual a los laterales y reservó al brasileño Dani Alves y al francés Layvin Kurzawa para dar entrada al belga Thomas Meunier y al español Yuri Berchivhe, fue incapaz de marcar en el Stade de la Mosson.

El Paris Saint Germain, que había ganado los seis partidos anteriores, se topó con la sólida resistencia de un rival que solo ha ganado dos de sus cinco partidos jugados y que el pasado fin de semana, con su victoria en Troyes, rompió una racha de cuatro encuentros sin ganar, tres de ellos perdidos.

El conjunto parisino no aprovechó ninguna de sus opciones de marcar para salir con los tres puntos. Los cambios de Emery tampoco surtieron efecto. A la hora de partido, el brasileño Lucas Moura salió por el alemán Julian Draxler. Y en el 70, Dani Alves ocupó el puesto de Meunier. A diez del final, irrumpió en el campo el argentino Giovani Lo Celso por el italiano Thiago Motta.

No logró vencer y el Paris Saint Germain, que se enfrentará al Bayern Múnich en la segunda jornada de la Liga de Campeones, alienta al Mónaco, segundo en la clasificación, y que queda a un solo punto después de su goleada el viernes en Lille.