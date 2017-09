Allegri dice que Higuaín "no tiene que obsesionarse por marcar"

Roma, 23 sep (EFE).- El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, aseguró este sábado que el argentino Gonzalo Higuaín "no tiene que obsesionarse por marcar", comentando el momento negativo que está viviendo el exdelantero del Real Madrid.

"Cuando (Higuaín) entró, lo hizo bien. No tiene que obsesionarse por marcar. Siempre marcó goles y los marcará también este año", aseguró Allegri, que dejó al "Pipita" en el banquillo al principio del derbi ganado 4-0 contra el Torino, en una entrevista con "Sky Sport".

"Es un momento en el que le llega un centro y el defensa lo desvía, o él llega tarde por un centímetro. Son momentos que pueden pasar, pero él tiene que estar sereno porque es el hombre que marca la diferencia en la delantera", insistió el técnico italiano.

Las declaraciones de Allegri se producen después de que Higuaín no viera puerta en los últimos cuatro partidos disputados (tres ligueros y uno europeo contra el Barcelona) y fue muy criticado por una parte del entorno del Juventus.

Sin embargo, pese a las polémicas sobre Higuaín, el entrenador de los "bianconeri" consideró que su equipo realizó contra el Torino la "mejor prestación del año" y se alegró por las mejoras mostradas a nivel atlético. EFE