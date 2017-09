América empata con Caldas y cae a posiciones de descenso directo en Colombia

Bogotá, 23 sep (EFE).- El América de Cali empató 0-0 en su visita al Once Caldas de Manizales y cayó a posiciones de descenso directo luego de que Jaguares de Córdoba venciera 1-3 al Cortuluá y lo sobrepasara en la tabla de relegación.

América ocupa la penúltima posición de la tabla de descenso, que suma los puntos de los últimos tres años, y está a dos unidades de Jaguares.

El encuentro estuvo muy reñido y luchado en la mitad de la cancha, donde los equipos se encontraron con un embudo que dificultó la producción de oportunidades.

El equipo caleño, dirigido por el uruguayo Jorge "Polilla" Da Silva, se acercó al arco de José Fernando Cuadrado las pocas veces que logró llevarle el balón a sus delanteros, Cristian Martínez Borja y Santiago Silva, mientras que los acercamientos del Once Caldas estuvieron liderados por Johan Arango.

Entre los palos y los guardametas evitaron que el marcador se abriera en el Estadio Palogrande, donde Once Caldas ratificó el mal momento que vive en la liga, de la que es penúltimo, y América volvió a puestos de descenso directo.

De otro lado, el Atlético Bucaramanga, que antes de empezar la jornada era penúltimo en la tabla de posiciones, sorprendió y venció de remontada al Independiente Santa Fe, líder del campeonato con 31 puntos, con una notable actuación de Franco Arizala, Yulián Anchico y John Pérez.

El conjunto local dominó la primera mitad e hizo mucho daño por el costado derecho, donde se juntaron los centrocampistas Pérez y Anchico con el lateral Lewis Ochoa para generar varias opciones de gol que hicieron figurar al portero Leandro Castellanos.

Sin embargo, Santa Fe abrió el marcador con una anotación del delantero Yamilson Rivera al minuto 33 en un contragolpe letal que lideró el extremo Anderson Plata.

Bucaramanga mantuvo el ímpetu que mostró en la etapa inicial y arrinconó a un Santa Fe desconocido que no consiguió jugar su mejor fútbol en el Estadio Alfonso López.

La diana del empate la anotó al 70 Franco Arizala, exdelantero de los mexicanos Chiapas y Pachuca.

El 2-1 definitivo lo hizo el delantero Jhony Cano en el minuto 89 luego de recibir un pase en el área de Pérez y con ello el Bucaramanga selló una victoria que lo aleja de los puestos de descenso.

El Independiente Medellín perdió 1-2 el campeonato contra Rionegro Águilas, en un partido que dominó pero que no pudo ganar por la falta de efectividad de sus delanteros Valentín Viola y Leonardo Castro.

Los goles de los visitantes, dirigidos por Diego Edison Umaña, los anotó el delantero argentino Agustín Vuletich, quien aprovechó los espacios dejados por el rival para definir en dos contraataques el encuentro.

El tanto del Medellín, que completó tres jornadas sin ganar, lo hizo el lateral Jonathan Lopera al minuto 87.

En el encuentro que abrió la jornada sabatina, La Equidad venció 0-3 a Tigres con una tripleta de Carmelo Valencia, que comparte el liderato de la tabla de goleadores con Yimmi Chará, del Junior de Barranquilla.

El equipo vencedor, entrenado por el exseleccionador de Ecuador y Honduras Luis Fernando Suárez, subió a la cuarta posición del campeonato con 20 puntos a la espera de lo que hagan el domingo el Deportivo Cali frente al Deportes Tolima y el Envigado ante Atlético Nacional.

La decimotercera fecha inició el viernes con la sorpresiva victoria 1-3 de Jaguares en su visita al Cortuluá, resultado que le permite soñar con la permanencia en la primera división para la temporada 2018.

Los goles de Jaguares fueron anotados por Darwin López, Eder Steer y César Carrillo, mientras que el empate provisional del Cortuluá lo consiguió Maicol Balanta.

La jornada continuará este domingo con los partidos Millonarios-Deportivo Pasto, Deportivo Cali-Deportes Tolima y Envigado Atlético Nacional.

Los duelos Patriotas-Junior y Atlético Huila-Alianza Petrolera fueron aplazados porque los visitantes no pudieron viajar por la huelga de 702 pilotos de la aerolínea Avianca.