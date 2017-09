El Atlético, diversidad, pegada y firmeza

Majadahonda (Madrid), 24 sep (EFE).- El Atlético de Madrid tomó la segunda plaza con tres victorias seguidas, entre la diversidad de las alineaciones, con sólo cuatro futbolistas con al menos cinco de los seis partidos en el once, con pegada en ataque y con firmeza atrás, con un solo tanto en contra en los últimos cuatro duelos.

Entre esas cualidades principales, con cuatro triunfos, dos empates y 14 puntos en la clasificación, surge su mejor inicio de Liga desde el curso 2013-14, cuando conquistó el título del torneo y manejaba ya a estas alturas unos números extraordinarios, ganados todos los puntos posibles, 18, con seis triunfos consecutivos.

De entonces a ahora, sus comienzos de temporada están por debajo de la actualidad: en 2014-15, con los mismos 14 puntos, pero peor diferencia de goles; y en 2015-16 y 2016-17 con dos puntos menos, la primera de ellas porque había perdido ya dos choques y la segunda porque había concedido un empate más y había ganado un duelo menos.

El Atlético es hoy el segundo máximo goleador de esta temporada de Liga, superado por el Barcelona. Ha marcado doce tantos entre seis jugadores: Yannick Carrasco (3), Ángel Correa (3), Antoine Griezmann (2), Koke Resurrección (2), Thomas Partey (1) y José María Giménez (1). Ante el Sevilla, de cinco ocasiones anotó dos goles.

A la vez, superado el lapsus de la primera jornada en Girona, cuando recibió dos goles en el primer tiempo (2-2), el equipo también ha rearmado su rendimiento defensivo, con solo dos goles en contra en las últimas cinco jornadas, uno solo en las cuatro más recientes, con porterías a cero ante Valencia, Málaga y Sevilla.

En estas seis primeras jornadas, el argentino Diego Simeone, su entrenador, ha empleado a 17 futbolistas como titulares; una estadística similar a las seis campañas precedentes del técnico en el equipo rojiblanco, por los mismos baremos en ese sentido a estas alturas de la competición, un jugador arriba o uno abajo.

En los dos últimos cursos (2016-17 y 2015-16) había utilizado a 18 hombres en sus alineaciones iniciales en los seis primeros duelos del torneo; en 2013-14, la campaña de la que fue campeón de la Liga, a 17; y en 2014-15 y en 2011-12, cuando asumió el equipo, a 16. La diferencia es el reparto de la titularidad, ahora más equilibrado.

La pasada temporada, con 18 jugadores distintos en algún once en el tramo inicial del campeonato, nueve futbolistas habían disputado al menos cinco de los seis encuentros desde el once inicial: el portero Jan Oblak; los defensas Juanfran Torres, Stefan Savic, Diego Godín y Filipe Luis; los centrocampistas Koke Resurrección, Saúl Ñíguez y Yannick Carrasco; y el delantero Antoine Griezmann.

En la actual, sólo cuatro suman cinco o seis titularidades: Oblak, Koke y Saúl, con todos los minutos, y Lucas Hernández. Con cuatro partidos de inicio figuran seis: Antoine Griezmann, Filipe Luis -ambos con el condicionante de que fueron baja dos choques-, Stefan Savic, Yannick Carrasco, Ángel Correa y Thomas Partey.

Ahí contribuye el paso adelante de Lucas, que a estas alturas el curso pasado no se había estrenado en la Liga -ahora suma cinco encuentros como titular- como tampoco lo había hecho Thomas, ahora con cuatro duelos. Correa sólo había jugado de inicio un choque por los cuatro que acumula ahora. Son los tres casos más evidentes, además del de Luciano Vietto, posible traspaso y titular tres veces.

"De una situación negativa, como era el no poder fichar en verano, hemos pasado a una positiva. Hicimos un trabajo fuerte para hacer valer lo que teníamos. En ese aspecto nos han ayudado mucho jugadores como Thomas y Vietto, y eso nos está haciendo competir bien", valoró el sábado el técnico nada más vencer 2-0 al Sevilla.

"El equipo ha mejorado mucho en competencia. Han crecido jugadores como Gaitán, Vietto, Thomas, Correa, Lucas, Giménez, Savic, y no dejan de luchar por un lugar Torres, Gabi, Juanfran o Godín, los más grandes. Esto nos hace ser más grandes. Hemos hablado mucho en la pretemporada con todos los futbolistas y fuimos encontrando la necesidad del equipo. El campo habla. El entrenador no hace más que seguir lo que el campo va marcando", abundó.

Mientras aumenta el protagonismo de futbolistas hasta este curso puntuales en el once, baja la carga de minutos de otras piezas: Diego Godín ha jugado tres choques menos de inicio que hace un año a estas alturas, lo mismo que Juanfran Torres o Kevin Gameiro; Augusto Fernández, dos menos; y Gabi Fernández y Yannick Carrasco, uno. Fernando Torres ha sido titular una vez, igual que hace un año.

"Sabemos que nadie es titular, todo el mundo puede perder el puesto, salir en determinado momento y la competencia está cada vez más fuerte, por ejemplo en los cuatro centrales. Es supercomplicado jugar y quien gana con todo esto es el equipo", valora Filipe Luis.