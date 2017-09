Las confidencias de Maffeo y Messi: "¿Estás cedido por el City? ¿Qué edad tienes?"

Leo Messi tuvo ayer una pareja de baile bastante pegajosa. Se trató de Pablo Maffeo, quien estuvo encargado de hacerle un marcaje individual, lo que propició que el argentino no viera puerta en Montilivi.

Pero lo más curioso lo dejó el defensa del Girona al finalizar el partido y pasar por zona mixta. Allí contó las confidencias entre él y el astro argentino durante el choque. "Me preguntó si estaba cedido por el City y mi edad. Es muy humilde. Estuvimos hablando porque estuve pegado a él casi todo el partido. No hubo ni mal rollo ni nada raro. Es el mejor jugador del mundo y si no estás pegado a él, te hace un gol en cualquier momento", narró el futbolista prestado por el conjunto 'citizen'.

Pero más curioso si cabe fue el desenlace de la historia, ya que al finalizar el choque Maffeo no le pidió la camiseta al mejor jugador del planeta, sino que se dirigió a Ter Stegen. "Un amigo me pidió la camiseta de Ter Stegen. Con Messi estuve muy bien, pero los amigos son sagrados", dijo.