Corinthians empata con Sao Paulo pero aumenta su ventaja sobre el Gremio

Sao Paulo, 24 sep (EFE).- El Corinthians, líder del Campeonato Brasileño, empató hoy a uno en el clásico con el Sao Paulo, pero aumentó su distancia sobre el Gremio, que perdió en el último minuto ante el Bahía y dejó la segunda posición en favor del Santos, en partidos correspondientes a la vigésima quinta jornada.

El líder, que terminó invicto la primera vuelta de la Liga con récord de puntos, pasa por una fase irregular, pues solo ha ganado un encuentro de los últimos cuatro disputados, y fue eliminado el miércoles de la Copa Sudamericana.

Los de Fábio Carille sufrieron en casa del Sao Paulo y solo consiguieron igualar el marcador en el minuto 77 gracias al tanto del atacante Clayson, que aprovechó varios errores en cadena de la zaga rival.

Antes, el centrocampista Petros, viejo conocido del Real Betis español, adelantó a los suyos en el primer tiempo con un disparo colocado desde el pico del área grande.

El Sao Paulo dominó gran parte del juego en el estadio Morumbí y estuvo cerca de vencer en el que ha sido uno de los mejores partidos de la escuadra tricolor desde que Dorival Júnior es su técnico.

El punto cosechado no les sirvió sin embargo para salir de los puestos descenso después de que el Vitória sorprendiera al Atlético Mineiro con una contundente victoria por 1-3. El ecuatoriano Juan Cazares descontó para los locales.

El Corinthians llega a los 54 puntos, diez por encima del Santos y once del Gremio, que perdió esta noche frente al Bahía por culpa de un polémico penalti transformado por Rodrigao en el último minuto.

Con la derrota del Gremio, el Santos asciende a la segunda posición luego de haber ganado el sábado por 1-0 al Atlético Paranaense, resultado que le ayudó a olvidar la dolorosa eliminación en casa en cuartos de final de la Copa Libertadores.

En el Maracaná, el campeón Palmeiras derrotó hoy al Fluminense y se asentó en la cuarta posición con 43 puntos, los mismos que el Gremio y a uno del Santos.

El autor del gol del triunfo fue el lateral Egídio. El delantero colombiano Miguel Borja entró cuando faltaban solo cinco minutos para terminar el encuentro.

Uno de los partidos más entretenidos fue la victoria por 2-3 del Botafogo sobre el Coritiba.

Se adelantaron los locales, Roger y Guilherme remontaron por el conjunto carioca, Thiago Carleto empató para el Coritiba, pero un minuto después Joao Paulo cerraría el marcador.

El Atlético Goianiense, colista de la competición que venía de encadenar tres partidos sin perder, perdió hoy delante de su público por 1-2 ante un Cruzeiro que suma 13 de los últimos 15 puntos disputados y se ubica en la quinta plaza.

En duelo de eliminados en la Copa Sudamericana, Chapecoense enlazó hoy su segunda victoria consecutiva al ganar por la mínima al Ponte Preta de Campinas con gol del volante Lucas Marques.

En el otro partido adelantado al sábado, Flamengo empató a uno en casa contra el modesto Avaí con un once plagado de suplentes pensando en la vuelta de la final de Copa de Brasil que disputará el miércoles frente al Cruzeiro.