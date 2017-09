Derbi triste en Estambul, alegría de Morata, Falcao, Aubameyang y Kane

Madrid, 24 sep. (EFE).- Estambul y Turín vivieron derbis bien dispares, el primero presidido por las tarjetas, mientras en el segundo primaron los goles, en un fin de semana europeo que vio cuatro goles Jurgen Locadia, el primer triplete inglés de Álvaro Morata, otro de Pierre Aubameyang, y los dobletes de Radamel Falcao, Paulo Dybala y Harry Kane.

El duelo de la máxima rivalidad en Estambul, esta vez con el orden Fenerbahce-Basiktas (2-1), tuvo cinco expulsados. Dos por roja directa (los locales Neto, Koybasi), y los restantes por doble amarilla (los visitantes (Quaresma, Hutchinson, Ozyakup).

En total, el colegiado mostró cinco rojas, doce amarillas y pitó cuarenta faltas. Algo nada deseable, pues el partido deambuló más por el terreno de la discusión y la polémica que por el de los goles y el buen fútbol.

Al final, victoria de los, esta vez, locales, con tanto decisivo del holandés Vincent Janssen, de penalti y a cuatro minutos del final. Se trata de la primera derrota oficial en lo que se lleva de temporada del Besiktas, que ve escaparse al Galatasaray.

El otro derbi tradicional de este fin de semana se vivió en Italia, en la norteña Turín, y fue de signo y comportamiento bien distinto sobre el terreno de juego. Se trata de uno de los duelos más pasionales y de connotaciones más allá del fútbol. No hubo más color que el "cebrado" juventino.

Terminó con goleada del "local" Juventus Turín sobre el "visitante" Torino (4-0), y doblete del argentino Dybala, que abrió y cerró la cuenta. A su discutido compatriota "Pipita" Higuaín le tocó banquillo, jugó sólo los últimos diez minutos y dio la asistencia del último tanto. Marcó también el brasileño Alex Sandro.

Con ello, y el triunfo del Nápoles en casa del Spal (2-3), con gol decisivo a siete minutos del final, se mantienen igualados en la cabeza el juventus y el conjunto napolitano, que suman seis de seis. A dios puntos, está el Inter, que batió sufriendo al Génova (1-0).

La Premier vio el primer triple goleador en este campeonato del español exmadridista Morata, que lideró el triunfo a domicilio del Chelsea en terreno del Stoke (0-4). El tanto restante también tuvo acento hispano, del exbarcelonista Pedro.

Morata está en el trío de máximos goleadores (con "Kún" Agüero y Lukaku) del presente campeonato, con seis tantos. la efectividad del madrileño contrasta con el poco tino que vive su ex Real Madrid.

El aún vigente campeón liguero es tercero, a tres puntos del dúo de Manchester, el City de Guardiola y el United de Jose Mourinho.

El City sigue sin tener piedad del rival y propinó su segunda manita del curso (hay que sumar otro apabullante 0-6) al colista Crystal Palace (5-0), que lleva seis derrotas en las seis jornadas. El argentino "Kún" Agüero marcó un tanto.

Al United le bastó un solo gol, el del belga Romelu Lukaku (minuto 20), en su visita al Southampton (0-1).

En la jornada también destacó el sufrido triunfo a domicilio del Tottenham del hispanoargentino Mauricio Pochettino ante el West Ham (2-3): decisivo el doblete de Kane, en la primera mitad. En las filas locales, marcó el mexicano Javier "Chicharito" Hernández.

La española LaLiga Santander vio los triunfos del Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. Los primeros siguen liderando en solitario, sumando triunfos por partidos, y ampliando a cuatro puntos su ventaja como líder.

El conjunto barcelonista, donde esta vez no marcó Leo Messi, se impuso en el primer duelo catalán oficial Girona-Barcelona (0-3), con dos autogoles locales y un tercer tanto del uruguayo Luis Suárez, que ya se desbloqueó ante el marco rival.

En el recién estrenado Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone sumó un valioso y merecido triunfo ante el Sevilla de Eduardo Berizzo (2-0), que le permite "robar" la segunda plaza que mantenía el conjunto sevillista. Los goles tuvieron sabor francés, el de Yannick Carrasco y Antoine Griezmann.

El Real Madrid se llevó un apurado y sufrido triunfo en casa del colista Alavés (1-2), con dos tantos del debutante de inicio Dani Ceballos, que palían en parte la sorprendente derrota entre semana casera frente el Betis (0-1).

En Vitoria se volvió a evidenciar la extraña falta de tino ante el marco rival que viven los madridistas. Nuevamente gozaron de numerosas ocasiones de marcar, pero especialmente el desacierto en el remate las malogró. Y Cristiano Ronaldo, en su segundo partido liguero, sigue secó de gol, enviando dos balones al poste. El Alavés también tuvo dos al travesaño. Sigue a siete puntos del Barcelona.

En la Bundesliga comparten protagonismo la irregularidad del campeón Bayern Múnich, que se dejó empatar en casa ante el Wolfsburgo (2-2) desperdiciando un 2-0 al descanso, y un arrollador Borussia Dortmund, que goleó al Moenchengladbach (6-1), con triplete de Aubameyang.

Sigue líder el Borussia Dortmund, que este martes recibe al Real Madrid en Liga Campeones, y tiene dos puntos de ventaja sobre el Hoffenheim, que se impuso al Schalke (2-0), y tres sobre el Bayern.

En Francia sorpresa. El modesto Montpellier frenó al superpoderoso París Saint Germain (0-0). Eso si, se notó en las filas parisinas la ausencia del brasileño Neymar, que dejó coja la ya famosa MCN. Y es que ni Mbappé ni Cavani carburaron.

En cambio, volvió a brillar en la jornada francesa el colombiano Radamel Falcao (11 goles en 7 partidos), con un doblete en el Lille-Mónaco (0-4). El PSG sigue líder, pero con un punto de ventajas sobre el cuadro monegasco.

En Holanda, Jurgen Locadia, holandés de 23 años, firmó su primer póquer en el festival realizador del líder PSV en Utrecht (1-7).