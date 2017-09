El paraguayo Cardozo apostará a tener la pelota para salvar al Veracruz

Veracruz (México), 23 sep (EFE).- El paraguayo José Saturnino Cardozo aseguró hoy que el fútbol se juega con la pelota en lo pies y es a lo que dará prioridad como nuevo entrenador de los Tiburones de Veracruz del fútbol mexicano.

"El fútbol se juega con la pelota y el equipo que no la tiene, sufre; soy partidario y seguidor de un buen fútbol, me gusta ver un buen fútbol y que mi equipo juegue bien", dijo Cardozo en su presentación como estratega de los 'escualos'.

Ayer la directiva de los Tiburones despidió al técnico Juan Antonio Luna y fichó a Cardozo con el propósito de sumar puntos y espantar la amenaza de descender a la división de Ascenso.

Después de nueve jornadas en el torneo Apertura 2017 del fútbol mexicano, el Veracruz aparece en el undécimo lugar de la clasificación con tres victorias, un empate, cinco derrotas y 10 puntos, a tres de la zona de clasificación, pero en la tabla de cocientes que decidirá el descenso va en último lugar con un punto menos que el Atlas.

"El equipo está bien, tiene 10 puntos, con trabajo ya conociendo un poco más al grupo me parece que tenemos material humano para salir adelante", señaló.

Cardozo dijo que le gustan los desafíos importantes en los que uno está obligado a salir adelante con trabajo, convencer a los jugadores y a la gente con un buen fútbol.

"Si hubiese visto un plantel que no le gusta trabajar o con jugadores que no quieran salir adelante es difícil agarrar el reto, pero uno analiza al plantel, analiza a los jugadores y me parece que podemos salir adelante", insistió.

Poco después de su presentación, Cardozo conoció a sus jugadores y dirigió su primera práctica en la que el paraguayo dividió el plantel en dos grupos y trabajó la generación de jugadas ofensivas.

Luego de posponer la visita a Tigres en la décima jornada del Apertura, pospuesta por el terremoto del pasado martes en la zona central del país, el Veracruz reaparecerá en la liga el martes cuando recibirá a los Monarcas de Morelia en el arranque de la undécima fecha del campeonato en el encuentro que marcará el debut de Cardozo.