El Wanda Metropolitano entra en escena

Madrid, 24 sep (EFE).- El Wanda Metropolitano, recientemente designado como sede de la final del 2019, entra, flamante, en escena en la Liga de Campeones para albergar uno de los duelos con más alicientes de la segunda jornada, la que mide al Atlético Madrid con el Chelsea.

El nuevo recinto del club madrileño, protagonista en el torneo en los últimos años, se estrena en Europa después de haber acogido ya dos partidos de la Liga española.

El enfrentamiento entre el Atlético Madrid y el Chelsea, cargado de alicientes competitivos, llega ataviado de cuentas pendientes y reencuentros igual que el que mide al Sevilla con el Maribor, al Mónaco con el Oporto, al Borussia Dortmund con el Real Madrid, al París Saint Germain con el Bayern Múnich o al Sporting de Portugal con el Barcelona.

El Atlético Madrid estrena nueva casa ante el Chelsea. Invicto como local ante rivales ingleses, pretende obtener la primera victoria en la competición tras la igualada que cosechó en Roma. Se reencuentra el conjunto de Diego Pablo Simeone con el Chelsea, al que eliminó en las semifinales de hace cuatro años y después de oficializar la contratación de Diego Costa, jugador blue en los últimos cursos.

Previamente, en Bakú, el Qarabag recibirá al Roma en el otro enfrentamiento del Grupo C.

También jugará el miércoles el Barcelona. El líder de LaLiga Santander, que comenzó el torneo con una convincente victoria ante el Juventus, visita el estadio Jose Alvalade para medirse al Sporting lisboeta, que también sumó los tres puntos en la sesión inicial.

El buen momento de Leo Messi amenaza al cuadro luso, que salió airoso de la fase previa, sorprendió en Atenas al Olympiacos y que acumula tres encuentros sin perder en Europa. El Barcelona ganó por 5-2 en su última visita al estadio de Lisboa.

El Juventus, por su parte, aspira a enmendar su mal arranque, en el Camp Nou, en su primer encuentro como local. El subcampeón del torneo recibe al Olympiacos en Turín con la necesidad de obtener los tres puntos.

El choque entre el París Saint Germain y el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes es otro de los grandes alicientes de la sesión del miércoles. Ambos tropezaron en sus respectivas ligas el fin de semana. El equipo de Unai Emery, que no contó con Neymar, no pasó del empate en Montpellier, donde se dejó sus primeros puntos del año. El Bayern desperdició dos goles de ventaja en el Allianz frente el Wolfsburgo.

El astro brasileño volverá para el torneo europeo en un duelo que puede definir el líder del Grupo B. El Anderlecht y el Celtic, que perdieron los encuentros de la primera jornada, se enfrentan en Bruselas.

El Manchester United, por su parte, visita Moscú para medirse al CSKA en el Grupo A. El cuadro de Jose Mourinho, de vuelta a la principal competición continental, ganó con autoridad al Basilea y se jugará el dominio del cuarteto ante el combinado ruso, que batió a domicilio al Benfica en la sesión inicial.

Sin embargo, la segunda jornada de la Champions arrancará el martes con la puesta en marcha de los compromisos del vigente campeón, el Real Madrid, del Sevilla o del Manchester City.

El Real Madrid juega a domicilio, donde parece sentirse más cómodo que en el estadio Santiago Bernabéu. Visita el Signal Iduna Park de Dortmund, donde nunca ha ganado. Por segundo año consecutivo coinciden ambos equipos en la fase de grupos. En la temporada anterior el bloque de Zinedine Zidane logró un empate. Pero años atrás salió malparado.

El equipo español salió airoso de la primera jornada, en la que ganó al APOEL chipriota mientras el líder de la Bundesliga perdió en Londres frente el Tottenham. El conjunto inglés, por su parte, visita Nicosia con la intención de asentarse en la cima del Grupo H.

El Sevilla, que encajó el sábado su primer revés del curso ante el Atlético Madrid, recibe al Maribor esloveno, al que superó en la Liga Europa hace cuatro años.

Los andaluces reforzaron sus perspectivas con el empate logrado en Anfield en la primera jornada mientras el Maribor empataba en su campo contra el Spartak Moscú.

El Manchester City, por su parte, aspira a prolongar su gran momento de acierto. Goleó en su primer partido al Feyenoord en Holanda. Y el sábado, en la Premier, anotó cinco tantos al Crystal Palace. El martes recibe al Shakhtar, que amplió sus perspectivas al sumar tres puntos contra el Nápoles.

El equipo italiano, por su parte, recibe al Feyenoord con la idea de sumar por primera vez en la competición.

El Mónaco y el Oporto se reencuentran en el principal torneo continental. Catorce años después de la final que protagonizaron ambos clubes y que supuso el título para el conjunto portugués. Miden sus fuerzas en el estadio Luis II. El campeón de Francia alentado por el buen momento de Falcao. El combinado luso por su gran arranque en la Liga doméstica.

Curiosamente, ninguno ganó en su puesta en escena de este año. El Oporto cayó en su campo frente el Besiktas. El Mónaco empató en Leipzig.