Comunicaciones y Xelajú golean; Municipal y Petapa se aferran al liderato

Guatemala, 24 sep (EFE).- Los protagonistas de la undécima jornada del Torneo de Apertura de Guatemala fueron los goles, 18, y la mayor parte de ellos se dieron en los triunfos de Comunicaciones a Marquense (5-1) y en la de Xelajú a Suquinilá (4-0), mientras que Municipal y Petapa se aferran al liderato gracias a un nimio empate.

Los Cremas, que dieron el banderazo de salida al cierre de esta primera vuelta, rompieron la racha de cinco partidos sin conocer la victoria con el rival perfecto: el colista. Un Marquense que sigue hundido y sufriendo, con un futuro cada vez menos prometedor.

No fue hasta pasada la media cuando se rompió el 0 a 0 en el marcador. Edgar Chinchilla, con un pase entre líneas, envía el balón al argentino Emiliano López, que ganó la espalda a la defensa y venció al portero con un remate raso que no solo iniciaba la goleada, sino que era su primer tanto en el campeonato.

A partir de ahí, los locales ganaron confianza y fue un suma y sigue: Rubén Morales, Chinchilla, el costarricense Manfred Russell y el capitán Jean Márquez completaron el nombre de los tiradores; mientras que los leones marcaron el tanto de la honra con Christopher Paolo Ortíz, un hombre formado en la cantera crema que peinó a la perfección una falta.

Otro que se despachó a gusto esta jornada fue el Xelajú. Le costó meterse en el partido frente a Siquinilá, que se resistía a ceder terreno, pero el remate de cabeza de Luis Pedro Molina abrió la veda. A partir de ahí, los súper chivos no tuvieron rival. Juan Yax y un doblete de César Morales cerraron un marcador que pudo ser más amplio.

Con esta victoria, Xelajú se coloca a un punto de la cabeza, cuarto, empatado a puntos con un Guastatoya que cedió el liderato tras perder por la mínima en su visita a Sanarate, un recién ascendido que mostró garra e hizo fallar al subcampeón.

En el primer derbi en la Liga Nacional del departamento de El Progreso, el equipo celeste, con un mejor planteamiento táctico, venció al pecho amarillo, limitando su actuación a ataques esporádicos.

Las constantes llegadas de los dirigidos por Héctor Julián Trujillo dieron su fruto al minuto 61, cuando Isaac Acuña venció con un cabezazo al portero visitante, que tuvo una gran actuación y evitó una goleada.

Encima del Gustatoya en la tabla está Municipal, que empató a 1 en su visita a Suchitepéquez. Sufrieron los venados para romper el muro defensivo escarlata, pero la constancia les permitió rescatar un punto, aunque siguen en los últimos puestos.

Los goles no llegaron hasta el segundo tiempo. Los Rojos empezaron ganando gracias un gol de penalti de Marco Pablo Pappa y para los mazatecos el mexicano Emmanuel Tapia puso el empate. Un resultado que a los de Suchitepéquez les aporta poco, suman su cuarto partido consecutivo sin ganar, el segundo en su cancha.

Empatado en la cabeza de la tabla con Municipal está Petapa, que este domingo solo sacó un empate (a 2) en su visita a Cobán, donde los locales nunca perdieron la esperanza y lograron las tablas en los últimos minutos.

El partido entre Malacateco y Antigua va con un 0 a 2 para los visitantes, pero aún queda por jugar un tiempo, debido a que las lluvias obligaron a suspenderlo. La segunda parte se disputará mañana, lunes, y de su resultado dependen los puestos medios de la tabla.