Diego Rolan, oxígeno uruguayo para ´Míchel´

Sevilla (España), 25 sep (EFE).- Los dos goles firmados la pasada jornada por el delantero uruguayo Diego Rolan han supuesto un balón de oxígeno para el entrenador del Málaga, José Miguel González 'Míchel', quien llegaba al partido contra el Athletic Club (3-3) en la cuerda floja tras no haber sumado ni un punto en cinco partidos.

Un zapatazo en el minuto 34 y una anticipación en el 84 fueron la aportación del punta de Montevideo al empate con el que el Málaga estrenó su casillero de puntos en esta temporada y que 'Míchel' recibió como agua de mayo por lo que suponía y por pescar cuando todo parecía perdido con dos goles de desventaja.

El arranque de orgullo de los malaguistas, con un jugador menos por la expulsión del serbio Zdravko Kuzmanovic, fue alabado por su entrenador junto con la aportación individual del delantero uruguayo, de quien destacó que había jugado "muy bien" y había "sabido interpretar el juego".

"Los jugadores buenos se adaptan rápidamente, los dos goles magnifican su actuación", subrayó 'Míchel' del charrúa tras el empate 'in extremis' logrado ante los de José Ángel 'Cuco' Ziganda.

Rolan, que está cedido por una temporada por el Girondins de Burdeos, bien pudo lograr la remontada si el portero bilbaíno Kepa Arrizabalaga no le saca un balón en los estertores de un partido en el que el uruguayo resultó vital para el equipo que ha apuntalado como el último de sus refuerzos.

El punta charrúa ha aterrizado en un Málaga que ha empezado esta temporada descapitalizado tras las salidas del delantero Sandro Ramírez, los centrocampistas Ignacio Camacho y Pablo Fornals y el guardameta camerunés Carlos Kameni; además de los veteranos Weligton Oliveira o Sergio Paulo Barbosa 'Duda'.

Antes del empate del pasado sábado en La Rosaleda y de la aparición goleadora de Rolan, los de 'Míchel' sólo había sido capaces de marcar un tanto y había encadenado cinco derrotas consecutivas ante Éibar (0-1), Girona (1-0), Las Palmas (1-3), Atlético de Madrid (1-0) y Valencia por 5-0.

Rolan, sin embargo, ha llegado al equipo de la Costa del Sol como recurso para su delantera para una temporada, ya que el Deportivo de la Coruña lo ha atado para 2018 siempre que el conjunto andaluz no ejecute la opción de compra de la que dispone.

Diego Rolán, nacido el 24 de marzo de 1993 en Montevideo, ha sido internacional en una veintena de ocasiones con Uruguay y ha disputado con el conjunto francés 145 partidos oficiales desde la temporada 2012-13, en los que ha anotado 37 goles.

El jugador se formó en las categorías inferiores del Defensor Sporting uruguayo, conjunto con el que llegó a debutar en la máxima categoría de su país en la campaña 2011-12 antes de dar el salto a Europa y firmar por el Girondins, con el que se proclamó campeón de la Copa de Francia en 2013.