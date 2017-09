El Gobierno recuerda la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia en el caso CR7

Madrid, 25 sep (EFE).- El Gobierno reiteró que "todos los españoles y residentes en España deben cumplir con sus obligaciones fiscales" y recordó que en el estado de derecho existe la presunción de inocencia, en respuesta a una pregunta escrita en el Congreso sobre la acusación de la Fiscalía al futbolista Cristiano Ronaldo.

La pregunta, formulada por el diputado socialista José Zaragoza, cuestiona al Ejecutivo sobre unas afirmaciones del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en una entrevista radiofónica ante la acusación de la Fiscalía de Madrid contra el jugador del Real Madrid por supuesto fraude fiscal de 14,7 millones de euros.

Según la respuesta del Gobierno, Méndez de Vigo reafirmó "claramente tres principios", que aluden a "la igualdad de todos los españoles y residentes en España ante la Ley".

"Todos los españoles y residentes en España deben cumplir con sus obligaciones fiscales y en nuestro Estado de Derecho existe la presunción de inocencia, siendo recomendable mantener la prudencia en las declaraciones públicas mientras no se pronuncien finalmente los tribunales", agrega el texto del Ejecutivo.

En el mismo transcribe la entrevista realizada el pasado 15 de junio en RNE, en la que el ministro afirmó que "todos los españoles y todos los portugueses que residan en España, que es el caso de Cristiano Ronaldo son iguales ante la ley y tienen que cumplir sus obligaciones fiscales. Y por tanto tendrá que dar cuenta de esta situación".

"Pero insisto, seamos prudentes y dejemos que las cosas sigan su curso y no criminalicemos también a una persona porque pueda haber una discrepancia en sus declaraciones de renta. Esperemos a ver cuál es el final de la historia", añadió Méndez de Vigo

El ministro también portavoz del Gobierno dijo que "los españoles tienen que estar tranquilos" y tras referirse a su igualdad ante la ley defendió que "todos tenemos que pagar nuestros impuestos".

"A mí lo que me inquietaría es que fueran defraudadores. Me tranquiliza que el estado de derecho funciona y si eso se produce hay una reacción y les obligaremos a pagar como es lógico", respondió a la pregunta de si le inquieta que "pueda trascender la imagen de grandes estrellas deportistas como presuntos defraudadores".